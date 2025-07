Prefeitura amplia iluminação pública – Prefeitura de São José dos Campos

Rosi Masiero





Manutenção da Cidade

A Prefeitura de São José dos Campos tem ampliado o serviço de iluminação pública em ruas, avenidas e estradas da cidade. Novas luminárias estão sendo instaladas em pontos que necessitam de mais claridade. Até o momento, entre pontos já instalados e em fase final de execução, são 332 novas iluminações implantadas neste ano.

Em alguns trechos, também foram colocados novos braços e até postes para atender à demanda, como na Avenida Cassiano Ricardo, na região oeste, na Estrada José Theodoro de Azevedo e Estrada do Turvo, na região norte, e na Rua Patativa, na região leste.

Um dos destaques é a instalação de 161 postes e luminárias no prolongamento da Via Oeste, que conecta São José dos Campos a Jacareí. A Estrada do Turvo também recebeu 13 novos pontos de iluminação.

Ainda em fase de implantação, a nova ciclovia que ligará a região do Putim ao DCTA, com 8 km de extensão, contará com 138 luminárias de LED ao longo do percurso.

O objetivo da ampliação é oferecer mais segurança e qualidade de vida à população. Atualmente, a Prefeitura mantém 100% das ruas e avenidas da cidade com iluminação pública, além de mais de 80 espaços públicos, como praças, áreas verdes, ciclovias e pistas de caminhada.

A expansão da iluminação com tecnologia LED faz parte do plano de gestão 2025-2028 da administração municipal, reforçando o compromisso de promover uma cidade mais segura e bem iluminada.



