Parque Tecnológico de Sorocaba está com inscrições abertas para o programa de incubação não residente para startups de todo o estado

A Hubiz, incubadora do Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) credenciada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), está com inscrições abertas para seu programa de incubação não residente voltado a startups de todo o estado de São Paulo.

Em parceria com o Sebrae for Startups e a Associação Brasileira de Startups (ABStartups), o programa oferece trilhas de desenvolvimento personalizadas para cada estágio (da ideação à escala), mentorias, consultorias e acesso ao ecossistema de inovação. O programa contará com onboarding. a partir do mês de julho, e visa acelerar o crescimento dos negócios, oferecendo suporte estratégico e qualificado.

No programa de incubação da Hubiz, a startup participante terá acesso a uma jornada estratégica dividida em trilhas de desenvolvimento, que se adaptam ao momento atual da sua startup. São elas: Ideação – Para quem está começando e quer transformar uma ideia em uma startup viável; Validação – Para startups em operação que precisam testar e validar seu modelo de negócio; Tração – Para negócios que já estão faturando e querem estruturar seus processos e crescer; Escala – Para startups em fase de crescimento acelerado e que buscam conexões de alto impacto.

O processo de onboarding (por agendamento) vai mapear o estágio de cada startup participante, traçar um plano de ação e indicar os melhores caminhos para o desenvolvimento. Os participantes terão acesso a especialistas e consultores para apoiar decisões estratégicas em temas como mercado, inovação, investimento e gestão. Além disso, contarão com conteúdos e desafios alinhados ao estágio da própria startup e terão acesso ao ambiente inovador do Parque Tecnológico de Sorocaba e seus parceiros, onde poderão participar de eventos e trocar experiências se conectando com o ecossistema do PTS.