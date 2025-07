Parque Tecnológico de Sorocaba, em parceria com a Qualifica, abre inscrições para curso de Metrologia – Agência de Notícias

Foto: PTS/Divulgação

O Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), por meio da Cadeia Produtiva Local (CPL) Metalmecânica e em parceria com a Qualifica Cursos Profissionalizantes, está com inscrições abertas para o curso de Metrologia.

O presidente do PTS, Nelson Cancellara, explica que o curso de metrologia é fundamental para aqueles que buscam aprimorar seus conhecimentos em medição e calibração de instrumentos de medição, além de ser uma exigência de diversas empresas para atuar em áreas técnicas. “Esse curso é indicado para qualquer pessoa que se interesse por Indústria e Construção e que deseje descobrir, ao máximo, todos os recursos que esta área pode oferecer, expandindo seus horizontes”, ressaltou.

As aulas, práticas e teóricas, serão ministradas por profissionais experientes da Qualifica Cursos Profissionalizantes e serão realizadas no recém-inaugurado Labmetro – Laboratório de Metrologia que, coordenado pela Cadeia Produtiva Local (CPL) Metalmecânica, localizado nas dependências do PTS, que fica avenida Itavuvu, 11.777, no Jardim Santa Cecília.

Com carga horária de 24 horas, o curso terá início no dia 15 de julho, com aulas todas as terças e quintas-feiras, das 8h às 12h. O aluno aprenderá a utilizar diversos instrumentos de medição dimensional e de temperatura, além de estudar os principais conceitos e técnicas de análise de superfícies e controle estatístico de processos.

Inscrições e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (15) 99777-3085 ou pelo e-mail: [email protected].