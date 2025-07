Novo ciclo do Pacto pela Juventude é iniciado com aula magna para mais de 400 jovens – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto que já beneficiou mais de 107 mil jovens oferece auxílio-participação de R$ 400. Foto: Laryssa Lomenha

A Secretaria da Juventude Carioca (JUVRio) promoveu, nos dias 11 e 12 de julho, a aula magna que marca o início do novo ciclo do projeto Pacto pela Juventude (PPJ), um projeto da Prefeitura do Rio com a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco). A iniciativa oferece auxílio participação de R$ 400 para que, durante seis meses, jovens de 15 a 29 anos que moram nas regiões contempladas participem do programa, que busca orientá-los a impactar positivamente suas realidades a partir de projetos desenvolvidos por eles mesmos. O evento foi realizado na Arena Cultural Dicró, na Penha, e na Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, no Centro, respectivamente.

Mais de 400 jovens selecionados para os 40 núcleos que participarão do PPJ assistiram a aula inicial do projeto, de diversas regiões da cidade: São Carlos, Fallet-Fogueteiro, Caju, Barreira do Vasco, Vidigal, Rocinha, Babilônia, Penha Circular, Madureira, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, Cidade de Deus, Taquara e Gardênia, por exemplo. O aulão apresentou aos novos alunos a estrutura da JUVRio, os objetivos do programa, o cronograma das aulas e as ações que serão desenvolvidas ao longo do curso. A secretária da Juventude Carioca, Gabriella Rodrigues, destacou a missão do PPJ como política pública de transformação social.

– A gente quer que essa geração supere a vulnerabilidade e seja instrumento para melhorar a própria vida e do território onde mora. A articulação em rede é um dos trunfos que os jovens vão ter no Pacto pela Juventude. Tudo o que os jovens aprendem nesse projeto vai ser importante para que eles possam desenvolver suas ideias, criar um negócio, melhorar sua comunicação, oratória, relacionamentos, desenvolver estratégias e se preparar financeiramente. Vamos formar líderes que estarão prontos para se destacar em qualquer ambiente -, disse a secretária da Juventude Carioca, Gabriella Rodrigues.

O Pacto pela Juventude já impactou mais de 107 mil jovens e é desenvolvido em três etapas. Na primeira, são realizadas as oficinas formativas, em seguida os jovens vão a campo para identificar problemas em seu território e, por último, os próprios alunos desenvolvem negócios sociais que visam solucionar os problemas que já foram identificados em suas comunidades. David Silva, de 20 anos, descobriu o projeto pelas redes sociais e está empolgado com o início das aulas.

– O Pacto me chamou a atenção porque é mais uma oportunidade para os jovens. É um projeto que abraça o jovem para que ele possa entender o que quer para o seu futuro e te impulsiona para algo melhor – comentou ele.

Além da aula, os jovens assistiram a duas intervenções artísticas de jovens periféricas. A cantora MC Martina, cria do Complexo do Alemão, subiu ao palco. Também a escritora e ativista Nanda Amâncio, conhecida como Preta Poética, esteve no evento. Gabrielle Cruz, de 26 anos, estará na turma do núcleo da Ilha do Governador e já sabe qual melhoria gostaria de propor em sua localidade.

– Já participei de projetos parecidos voltados para a cultura e sociedade e o nome me chamou bastante a atenção, em que a gente realmente faz um pacto por nós, jovens. Estou muito ansiosa para começar e disposta a aprender. O lazer e o esporte são questões que me chamam muito a atenção e acredito que será algo que buscarei melhorar – projeta ela.

Trilhas formativas

Os jovens selecionados para o projeto serão inseridos nas seguintes trilhas de conhecimento do PPJ: Cultura, Esporte ou Sustentabilidade. Nesses eixos temáticos, os alunos do Pacto terão acesso a conhecimento sobre a promoção da cultura como direito fundamental, a prática esportiva para formar líderes e transformar realidades e como criar mudanças sociais e econômicas de forma consciente e sustentável.

O Pacto pela Juventude

Desde que foi lançado, em julho de 2022, o Pacto pela Juventude já realizou mais de 1.850 ações territoriais em comunidades como Rocinha, Cidade de Deus, Vidigal, Complexo do Alemão, Maré, Penha, Jacarezinho, Vila Kennedy, Nova Holanda, São Carlos, Caju, Providência e outras.

Projeto reconhecido internacionalmente pelo Fórum da ONU de Nova York e do Y20, grupo de jovens dos países do G20, o Pacto pela Juventude já impactou 107.446 jovens em toda cidade do Rio, levando conhecimentos e práticas sustentáveis alinhadas com a Agenda 2030 da ONU para a juventude e seus pontos de contato, como família, vizinhos e amigos. Por meio de estratégias eficientes de multiplicação de conhecimentos e participação, além daqueles que se formaram no projeto, são alcançados milhares de outros jovens que passam a compreender a importância do exercício da colaboração.