MS Ativo Municipalismo impulsiona desenvolvimento urbano e social em Camapuã – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O programa MS Ativo Municipalismo segue promovendo avanços importantes em Camapuã, fortalecendo a parceria entre o Governo do Estado e a administração municipal liderada pelo prefeito Manoel Nery. Com uma série de obras concluídas, em andamento e previstas, o município vem sendo contemplado com investimentos estratégicos que impactam diretamente na qualidade de vida da população. Para a segunda fase do Programa, foram definidos asfaltamento e drenagens nos bairros Pedro Marcolino, Vila São Bento, Vila Lagoa e Vista Alegre.

O governador Eduardo Riedel destacou a importância do diálogo direto com os municípios para garantir investimentos mais assertivos na nova fase do programa MS Ativo Municipalismo.

“Temos recebido demandas de 79 municípios nessa segunda etapa, e estamos trabalhando para ser cada vez mais assertivos. A prioridade é identificar aquilo que cada município realmente precisa, com base no que já foi feito e no que ainda falta ser concluído. Algumas obras já estão em andamento, outras ainda precisam de apoio para sair do papel”, afirmou o governador.

Na área da educação, foram entregues a construção de um novo bloco na Escola Estadual Joaquim Malaquias da Silva, no distrito de Pontinha do Cocho, e a reforma parcial da Escola Estadual Miguel Sutil. Ainda em Pontinha do Cocho, foi finalizada a construção de 12 lotes urbanizados no loteamento residencial Bela Vista, promovendo avanços importantes no setor habitacional. No saneamento básico, o município contou com a implantação de uma nova Estação de Tratamento de Esgoto com capacidade de 20 litros por segundo, além de duas estações elevatórias (Lote 1). Também houve ampliação da cobertura com a implantação de três novas elevatórias, mais de 9 quilômetros de rede coletora e 606 ligações domiciliares (Lote 2-B), além do trabalho técnico social voltado à conscientização da comunidade.

O prefeito Manoel Nery agradeceu o apoio do Governo do Estado e destacou a importância das parcerias institucionais para o desenvolvimento do município. Em sua fala, ele reconheceu o trabalho de deputados estaduais e federais.

No sistema de abastecimento de água, já foram concluídas a construção do escritório de atendimento ao cliente, a instalação de uma caixa com válvula redutora de pressão, a implantação de by-pass e a recuperação do reservatório RAP001, com capacidade de 360 mil litros. Outros investimentos complementares foram realizados para acompanhar o crescimento vegetativo da cidade.

Entre as obras em execução, destacam-se a reforma e adequação do Centro Poliesportivo Maria Inácia Bonfim, a reforma e ampliação do Hospital Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infância, além da reforma parcial da Escola Estadual Camilo Bonfim. Também está em andamento a construção de cinco unidades habitacionais para substituição de moradias precárias, e a aquisição de materiais para complementação do sistema de esgotamento sanitário.

No horizonte próximo, estão previstas novas melhorias, como a pavimentação da Vila Industrial Rota das Mansões, a ampliação da cobertura do sistema de esgoto com complementação da Estação de Tratamento, instalação de mais quatro elevatórias, 2,3 quilômetros de rede coletora e 94 ligações domiciliares. O município também se prepara para a universalização do sistema de esgotamento sanitário por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP). Está em andamento o processo licitatório para a perfuração do poço tubular, além da futura construção da nova Policlínica, que ampliará a estrutura de atendimento em saúde no município.

Camapuã se consolida, assim, como um dos municípios que mais avançam no interior de Mato Grosso do Sul, fruto de uma gestão municipal eficiente e de uma política estadual voltada ao fortalecimento das cidades.

Também participaram da reunião na Governadoria a senadora Tereza Cristina, os deputados federais Beto Pereira e Geraldo Resende, os estaduais Mara Caseiro, Jamilson Name, Junior Mochi, Luiz Ovando, Londres Machado, Márcio Fernandes, Rinaldo Modesto, Paulo Corrêa, além do vice-governador Barbosinha e dos secretários estaduais Eduardo Rocha (Casa Civil) e Guilherme Alcântara (Seilog).

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende