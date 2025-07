Mato Grosso do Sul inspira MT em práticas de educação profissional e programa de aprendizagem

Secretária adjunta de Educação de Mato Grosso, Jéssyca Campos, lidera comitiva em visita técnica para conhecer experiências exitosas em ensino técnico e aprendizagem profissional

Profissionais da Educação de Mato Grosso, acompanhados da secretária adjunta de Educação do Estado, Jéssyca Campos, realizaram uma visita técnica a Mato Grosso do Sul para uma imersão nas políticas de Educação Profissional e no PAP (Programa de Aprendizagem Profissional), desenvolvido pela SED (Secretaria de Estado de Educação). A agenda teve como objetivo fortalecer o intercâmbio de experiências e conhecer de perto iniciativas que vêm se destacando nacionalmente.

Durante a visita, a comitiva teve a oportunidade de dialogar com equipes gestoras, conhecer práticas pedagógicas e entender a estrutura integrada que permite ao estudante sul-mato-grossense concluir o ensino médio com até três certificações e um curso técnico, ampliando suas possibilidades profissionais e educacionais.

De acordo com a secretária adjunta Jéssyca Campos, Mato Grosso do Sul é hoje uma referência nacional quando o assunto é educação profissional de qualidade.

“Para nós, essa troca de experiências e de aprendizados é extremamente importante. Mato Grosso do Sul é uma referência, não só para o Estado de Mato Grosso, mas para todo o Brasil, principalmente quando falamos em educação profissional e ensino médio integrado. Estar aqui, conhecer as práticas de perto e conversar com a equipe enriquece muito nosso trabalho”, afirmou.

Ela também destacou a integração do ensino médio com a formação técnica como um diferencial relevante para os estudantes.

“Vimos ótimas práticas, com estudantes que têm a oportunidade de concluir o ensino médio com três certificações e ainda um curso técnico. Isso agrega muito à vida do jovem, amplia suas possibilidades e contribui diretamente com o setor produtivo, gerando riqueza e qualidade de vida”, pontuou.

Sobre o PAP, Jéssyca demonstrou interesse em aplicar a experiência sul-mato-grossense em seu Estado.

“A educação é essencial para que o jovem tenha mais oportunidades, melhor remuneração e qualidade de vida. A proposta de aliar o ensino médio com a aprendizagem profissional, como ocorre aqui, representa um enorme ganho. É algo que levamos como exemplo para Mato Grosso”, concluiu.

A visita reforça o compromisso dos dois estados com uma educação pública de qualidade, alinhada às necessidades do mercado de trabalho e à formação integral dos estudantes.

Para o superintendente de Modalidades e Programas Educacionais da SED/MS, Davi Santos, a troca entre os estados fortalece ainda mais as políticas educacionais da região.

“A visita da equipe da Secretaria de Educação de Mato Grosso permitiu uma troca muito rica de experiências sobre a nossa política de educação profissional. Esse intercâmbio foi fundamental para reforçarmos as nossas próprias práticas e, ao mesmo tempo, contribuir com o estado vizinho na complementação de suas ações. Juntos, crescemos e fortalecemos a educação profissional na nossa região”.

Jackeline Oliveira, Comunicação SED

Fotos: Ricardo Agra/SED

—

Relacionada: