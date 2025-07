Imasul leva apoio e cidadania às margens do rio Paraguai em ação do ‘Povo das Águas’ no Alto Pantanal

Em uma jornada de cuidados com a população pantaneira, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) integrou, mais uma vez, a comitiva da 4ª edição da ação itinerante ‘Povo das Águas’, realizada entre os dias 5 e 11, em Corumbá.

A iniciativa, organizada pela prefeitura do município, levou atendimento essencial a comunidades ribeirinhas isoladas no Alto Pantanal, levando dignidade e presença do Estado até onde o acesso é difícil muitas vezes chegar.

Por meio de barcos e muito empenho, a ação percorreu localidades como Domingos Ramos, Castelo, Paraguai-Mirim, Bonfim, Chané, Amolar, Barra do São Lourenço, Rio São Lourenço, Porto Formigueiro, Porto da Manga, Porto Esperança e Forte Coimbra — comunidades onde o acesso é limitado, mas onde o compromisso com a cidadania falou mais alto.

O Imasul levou um atendimento especializado aos pescadores da região, com foco na legalização da atividade pesqueira, principal fonte de sustento de muitas famílias pantaneiras. Desde 2024, o Instituto é parceiro dessa ação, oferecendo orientações e promovendo a regularização ambiental com a emissão das Autorizações Ambientais para Pesca Comercial (AAPCs).

“Estar presente nessas comunidades é mais do que uma ação técnica. É um ato de respeito, de escuta e de valorização das pessoas que vivem do Pantanal e pelo Pantanal. O Imasul cumpre seu papel de promover o desenvolvimento sustentável, mas também de garantir que esses trabalhadores tenham acesso a seus direitos”, destaca Mariana Maciera, representante do Instituto na ação.

Nesta edição, 137 pessoas foram atendidas em atividades voltadas à pesca comercial e amadora. Foram formalizados 40 processos de AAPC, além de diversos atendimentos com orientações sobre normas e legislação pesqueira vigente.

Os pescadores com documentação adequada foram cadastrados no Sistema de Registros e Informações Estratégicas do Meio Ambiente (SIRIEMA), o que garante segurança jurídica e acesso a políticas públicas futuras.

“O que posso dizer é que muitos pescadores das comunidades ribeirinhas estão sendo beneficiados ao regularizarem sua atividade como profissionais. Isso não só garante direitos e benefícios para eles, como também mostra que é possível trabalhar dentro da legalidade, respeitando as normas ambientais”, explicou a técnica da área de pesca do Imasul, Fânia Campos.

A participação do Imasul na ação ‘Povo das Águas’ reafirma o compromisso com a inclusão social e a preservação ambiental. Em meio à imensidão do Pantanal, cada orientação, cada atendimento e cada documento emitido são passos concretos para uma convivência mais harmônica entre homem e meio ambiente.

Gustavo Escobar, Comunicação Imasul