GCM captura procurado pela Justiça por falta de pagamento de pensão alimentícia – Agência de Notícias

A partir de denúncia anônima recebida via telefone 153, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba capturou um homem de 48 anos de idade que era procurado pela Justiça, por falta de pagamento de pensão alimentícia. Ele foi abordado na sede do Serviço de Obras Sociais (SOS), no bairro Vila Rica, Zona Oeste da cidade, às 22h de sexta-feira (11).

A GCM chegou ao local indicado e, com as características do suspeito, o identificou entre os assistidos pela instituição. Ele tinha mandado de prisão por 30 dias, expedido pela Vara da Família de Sorocaba. O acusado foi apresentado no Plantão da Polícia Civil e permaneceu detido, para ser encaminhado ao sistema prisional.