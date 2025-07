Exposição da Emlur na Multifeira Brasil Mostra Brasil leva mensagem de sustentabilidade

A exposição da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) na 30ª edição da Multifeira Brasil Mostra Brasil leva mensagem de sustentabilidade a partir do artesanato produzido com materiais recicláveis, como papel, plástico, vidro e metal. As peças, criadas pelos artesãos da Divisão de Arte e Cultura da Emlur (Diac), evidenciam as diversas possibilidades de reaproveitamento de materiais secos.

O publicitário Suede Silva visitou o estande da Emlur e comentou sobre a importância do incentivo à consciência ambiental. “Em um evento como esse, a mensagem da sustentabilidade atinge muita gente. É muito importante que a Emlur esteja presente”, afirmou. Ele destacou a qualidade da exposição. “O estande está perfeito. Percebi a delicadeza das peças, inclusive, gostei muito dessa máquina de lavar, que foi transformada em um centro de sala”.

A servidora pública Silvana Abílio já conhecia o trabalho de artesanato da Emlur pelas redes sociais e gostou mais ainda vendo pessoalmente. “Achei o barco de papel bem interessante. Este tipo de ação estimula as pessoas a pensar mais sobre o meio ambiente”, afirmou ela, que é adepta da separação de resíduos entre úmidos e secos para coleta seletiva.

A coordenadora da Diac, Risonete Guedes, destacou a boa receptividade dos visitantes à exposição. “As pessoas ficam impressionadas com as peças, tiram fotos, perguntam sobre o processo de produção. Isto é muito gratificante para nós, que nos empenhamos nesse trabalho”, afirmou.

A exposição da Emlur conta com obras como um robô feito de peças de computadores e artigos de informática, uma árvore, cujas folhas são criadas com espuma de esponja de lavar louça, mesa com tampinha de garrafa PET, luminária de escamas de peixe e caixa organizadora elaborada com canetas.

A 30ª edição da Multifeira Brasil Mostra Brasil começou no último dia 4 e se estende até este domingo (13), no Centro de Convenções de João Pessoa. A exposição da Emlur é aberta à visitação às 16h.