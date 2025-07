Centro Cultural de Mangabeira inicia inscrições para 949 vagas em cursos e oficinas gratuitas

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), começa a inscrever, na próxima terça-feira (15), para 949 cursos e oficinas gratuitas no Centro Cultural de Mangabeira Tenente Lucena, que fica localizado na Avenida Josefa Taveira, nº 1.777, no bairro Mangabeira. Neste semestre, serão 629 vagas efetivadas após classificação e 320 vagas para lista de espera, distribuídas em 34 turmas dentre 12 modalidades.

As inscrições podem ser feitas online (do dia 15 ao dia 20) ou presencial (do dia 15 ao dia 18). Os links para os formulários de inscrição virtual em cada curso estão descritos no Informativo divulgado pelo Centro Cultural de Mangabeira.

Inscrição presencial – O atendimento presencial é destinado às pessoas sem acesso à internet ou que não dominem o uso das tecnologias do processo de inscrição e poderá ser realizado no Centro Cultural Mangabeira Tenente Lucena. Serão distribuídas 30 senhas para o turno da manhã (8h30 às 11h30) e 30 senhas para o turno da tarde (13h às 16h30).

Os interessados devem apresentar todos os documentos (originais) necessários para inscrição, não sendo permitida a inscrição com documentação incompleta ou de terceiros que não será inscrita na seleção. A lista de documentos consta na página 6 do Informativo.

Resultado – A publicação das listas com as pessoas classificadas e listas de espera, em cada curso/turma, está prevista para o dia 25 de julho no site da Prefeitura de João Pessoa e serão afixadas as listas impressas no Centro Cultural de Mangabeira Tenente Lucena.

No caso de haver desistência de algum classificado nas vagas, será convocada a pessoa da lista de espera conforme a ordem da lista.

Cursos – Entre os cursos ofertados no semestre 2025.2, destaca-se o de audiovisual – que será ministrado pela TV Cidade -, o de operador de rádio e o de danças populares. Além dessas novidades, serão abertas vagas para cursos de percussão, artes visuais, mágica, teclado, trompete, cavaquinho, violão, ballet e informática.

O diretor do Centro Cultural, Júnior Mangabeira, ressalta que todos os cursos e oficinas são pensados para atender a necessidade cultural da cidade. “Apresentamos à sociedade uma vasta opção de cursos e oficinas e de forma gratuita. A cada semestre buscamos sempre trazer novos cursos, todos buscando atender uma necessidade cultural que fazemos o monitoramento, como também manter alta a procura dos nossos cursos”, afirmou.

As aulas iniciarão na semana que compreende 6 de agosto, conforme o dia/horário da aula, e encerrarão em 27 de novembro.