Banda da Fundhas abre concurso de fanfarras em Santa Isabel

Fundhas

A Banda da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) será a responsável por abrir as apresentações do XVIII CONFABAN – Concurso de Fanfarras e Bandas de Santa Isabel, marcado para o próximo domingo (13). O evento é um dos mais tradicionais do calendário musical estudantil no Estado de São Paulo e reunirá 24 bandas e fanfarras de 16 municípios paulistas.

A participação da Fundhas será com força total, com 56 integrantes no total, entre 28 instrumentistas e 28 componentes do corpo coreográfico, todos atendidos pelo programa social mantido pela Prefeitura de São José dos Campos.

Jovens ensaiam para a competição | Foto: PMSJC



Neste ano, a banda passou por uma reestruturação e cerca de 40% dos integrantes são novatos, que farão sua estreia em apresentações externas. Os jovens vêm ensaiando intensamente durante o período de férias escolares no Centro de Desenvolvimento Artístico (CDA).

Além dos alunos, a mobilização também envolve as famílias, que se organizaram para acompanhar a apresentação em Santa Isabel e apoiar os filhos de perto.

Conhecida pela excelência artística, a Banda da Fundhas tem se destacado em diversas competições ao longo dos anos. No CONFABAN, o grupo será avaliado em critérios técnicos e artísticos como afinação, qualidade sonora, interpretação musical, criatividade, expressão corporal, alinhamento e execução coreográfica.



