Agentes do BRT Seguro prendem homem após roubo em estação no Recreio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Agentes do BRT Seguro prenderam, na madrugada de sábado (12/07), um homem por roubo de telefone celular na estação Guiomar Mendes, no Recreio dos Bandeirantes.

A equipe foi acionada pela Central de Monitoramento, que flagrou a ação pelas câmeras de segurança — desde a intimidação da vítima até o embarque do suspeito em um articulado com destino a Santa Cruz.

Os agentes iniciaram imediatamente o monitoramento e realizaram a abordagem dentro do ônibus, na estação Ilha de Guaratiba. No momento da ação, o telefone caiu no chão e foi recuperado.

O caso foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), para onde o criminoso foi levado, juntamente com a vítima, que o identificou como autor do crime.