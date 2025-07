Agência Minas Gerais | Governo de Minas entrega obras e amplia estrutura de escola estadual em Alfredo Vasconcelos

A Escola Estadual Nossa Senhora do Rosário, em Alfredo Vasconcelos, na Zona da Mata, foi completamente revitalizada. A entrega das obras, realizada nesta sexta-feira (11/7), marca um novo capítulo para a comunidade escolar. O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), investiu cerca de R$ 1,5 milhão na ampliação e modernização da estrutura da unidade.

Entre as principais melhorias estão a conclusão da quadra poliesportiva coberta, a construção de uma rampa de acessibilidade, a reforma completa do prédio e a ampliação de oito salas de aula. As intervenções promovem mais conforto, segurança e melhores condições de aprendizagem para os 609 estudantes atendidos na unidade, que oferece anos finais do ensino fundamental e ensino médio.

A cerimônia contou com a presença do secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga, autoridades municipais, gestores da rede e representantes da comunidade escolar. A vistoria às novas instalações foi seguida de uma apresentação cultural feita pelos próprios alunos da escola, em um momento simbólico que celebrou a transformação do espaço.

“Desde quando eu era professor, meu sonho era levar uma educação de qualidade e inspirar os jovens. E como fazemos isso? Criando escolas acolhedoras, que incentivem a permanência dos estudantes. Hoje, como secretário, poder entregar uma obra como essa é uma grande satisfação e demonstra o compromisso da nossa gestão com uma educação pública acessível e de qualidade para todos”, afirmou Igor durante o evento.

Novo capítulo na história da escola

Para quem vive a realidade da escola de perto, as mudanças são ainda mais significativas. Marcelo Bertolim, ex-aluno e atual servidor da unidade, lembra com emoção de como era a estrutura em sua época de estudante. “O prédio tinha apenas um andar. Hoje celebramos a construção do segundo pavimento e a instalação de uma rampa de acessibilidade. É uma conquista para toda a comunidade”, destacou.

As obras entregues fazem parte de um conjunto mais amplo de investimentos realizados na unidade, que ultrapassam R$ 3 milhões nos últimos anos. Além dos R$ 1,5 milhão aplicados nas intervenções estruturais, a escola recebeu R$ 655 mil para manutenção e custeio, R$ 464 mil para aquisição de mobiliário, equipamentos e conjuntos escolares, R$ 209 mil voltados à modernização do parque tecnológico, R$ 66 mil destinados à revitalização do espaço de leitura e R$ 151 mil repassados por meio do programa Programa Estadual de Melhoria e Investimento no Ensino Público (Premiep).