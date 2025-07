Agência Minas Gerais | Governador participa da Exposição e Feira Industrial e Comercial de Andradas no Sul de Minas

Relacionadas



O governador Romeu Zema participou, na sexta-feira (11/7), da Exposição e Feira Industrial e Comercial de Andradas (Expofica), no Sul de Minas. Criada com o propósito de destacar o potencial da cidade, está é a 31ª edição da feira, que reúne tradição, diversidade e empreendedorismo.























Neste ano, a Expofica acontece até o dia 20/7. Ao longo dos dias, mais de 60 estandes apresentam produtos e serviços de mais de 15 segmentos, incluindo flores, café, vinhos, louças, móveis, moda, turismo e artesanato. A expectativa é que mais de 20 mil pessoas visitem a feira, fortalecendo a economia local, incentivando novas parcerias e oferecendo uma experiência única para expositores e público.

Potências que geram renda e emprego no Sul do estado

Ainda em Andradas, o governador visitou as instalações da empresa Fonte Verde, que produz cerca de 50 mil quilos de tomates semanalmente que são vendidos em estados como Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.

Dando continuidade às visitas na cidade, o governador conheceu a Fazenda Dallas, que produz rosas, e a Vinícola Stella Valentino. As empresas são grandes impulsionadores da economia no município de Andradas pela geração de emprego e renda aos moradores da região.

Seguindo os compromissos no Sul de Minas, Romeu Zema se reuniu com moradores e o prefeito Rony Leonardo, na praça São Benedito, na cidade de Ibitiúra de Minas. Além disso, ele visitou a fábrica e conheceu toda a linha de produção das botas de couro da empresa Reizinho Botas. A empresa gera empregos e ajuda a profissionalizar pessoas para fazer calçados que são vendidos em todo o país e também fora do Brasil.

O último compromisso na região foi no município de Santa Rita de Caldas, onde o governador foi recebido por moradores e autoridades da cidade. O encontro foi marcado pela boa receptividade da população que, pela segunda vez em sua história, recebeu um governador na cidade.