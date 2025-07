Ação educativa leva saúde e prevenção ao calçadão de Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na tarde desta sexta-feira, 11, a Secretaria Municipal de Saúde de Ubatuba promoveu uma ação educativa no calçadão do Centro, aproximando informação e cuidado da população. A iniciativa fez parte do módulo prático do curso “Mais Saúde com Agente”, realizado em parceria com o Ministério da Saúde.

A atividade contou com a participação da enfermeira e preceptora Ana Helena Ganan, além das agentes comunitárias de saúde em formação e da equipe de Endemias da Vigilância em Saúde. Ao longo da tarde, os profissionais orientaram a população sobre prevenção de doenças, cuidados com o meio ambiente, combate ao mosquito Aedes aegypti e práticas gerais de promoção à saúde.

O local foi escolhido estrategicamente por concentrar um grande fluxo de pessoas, incluindo moradores de diversos bairros da cidade, o que possibilitou alcançar um público amplo e diverso.

O curso “Mais Saúde com Agente” tem como proposta principal qualificar agentes comunitários de saúde, aprimorando suas competências para atuarem de forma mais integrada e eficaz na proteção e promoção da saúde coletiva. O programa abrange desde noções básicas de vigilância em saúde até estratégias de educação, fortalecendo o vínculo entre os profissionais e a comunidade.

Para a enfermeira e preceptora Ana Helena Ganan, a experiência prática em campo é essencial para consolidar o aprendizado. “Estar no calçadão permite que as agentes se aproximem da realidade da população e fortaleçam a confiança no trabalho diário. Esse contato direto é fundamental para o sucesso das ações de educação em saúde”, destacou Ana Helena.

A iniciativa também promove maior integração entre os diferentes setores da Saúde Pública Municipal, reforçando o compromisso com o bem-estar da comunidade.