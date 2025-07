A cidade do Rio é uma das melhores capitais em alfabetização no país – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O município teve um dos maiores crescimentos e é uma das seis únicas capitais que superou a meta nacional – Guilherme Oliveira/SME

O Ministério da Educação divulgou, nesta sexta-feira (11/7), o resultado da avaliação de alfabetização de 2024 para o Brasil, estados e municípios. O Rio de Janeiro teve um dos maiores crescimentos e é uma das seis únicas capitais que superou a meta nacional de 60%. O Rio cresceu de 56% de crianças alfabetizadas na idade certa para 64% em apenas um ano, subiu três posições no ranking das capitais e, hoje, é a 6ª capital com melhor resultado. E a título de comparação, o Rio de Janeiro tem mais alunos que as cinco capitais na frente somadas.

– Nossa rede gigantesca não nos impede de melhorar. Temos quase o triplo do tamanho da capital em 1° lugar, que é Fortaleza, e 17 vezes o do 2° lugar, Vitória. O resultado que alcançamos é fruto de políticas públicas robustas da nossa rede, como o programa Rio Alfabetiza. O trabalho dos nossos professores alfabetizadores é incrível e ajuda a construir o futuro da cidade do Rio – comemorou o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha.

A cidade do Rio teve o maior crescimento entre os municípios da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Está em 3° lugar, mesmo tendo 100 vezes mais alunos no 2º ano do ensino fundamental que o 1º colocado, Paracambi, e 18 vezes que o 2º lugar, Petrópolis. O estado do Rio, como um todo, cresceu, mas não atingiu a meta.