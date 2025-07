Sununga sediará etapa do Campeonato Municipal de Skimboard e Disco – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Praia da Sununga, na região sul de Ubatuba, será palco da 1ª etapa do Campeonato Municipal de Skimboard e Disco, que acontece nos dias 19 e 20, das 8h às 17h. A iniciativa é da Associação Ubatuba de Skimboard e Disco – Auskim, com apoio da Prefeitura de Ubatuba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e da Associação Ubatuba de Surf (AUS).

O campeonato contará com disputas nas categorias Profissional, Amador, Iniciante, Petit e Disco (Sonrisal), tanto no feminino quanto no masculino. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas antecipadamente pelo e-mail [email protected] ou presencialmente no dia do evento.

“O objetivo é fortalecer as categorias de base, proporcionar visibilidade aos atletas locais e mostrar o potencial de Ubatuba no cenário nacional do skimboard”, explicou secretário e organizador representante da AUSKIM, José Carlos dos Santos, o “Divino Sununga”.

A estrutura do campeonato contará com três tendas de apoio, backdrop oficial, camisetas para os participantes, medalhas para todos os atletas e troféus para os três primeiros colocados de cada categoria.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Saulo Souza, ressaltou a importância do evento para o desenvolvimento esportivo e turístico do município:

“Ubatuba tem um cenário único para esportes de prancha, e o skimboard é parte dessa identidade. Apoiar esse campeonato é uma forma de reconhecer o talento dos nossos atletas, incentivar a formação de novos praticantes e fortalecer o turismo esportivo. A Sununga é um dos melhores picos do mundo para a modalidade, e temos orgulho de sediar uma competição desse nível”, ressaltou o secretário de Esportes e Lazer, Saulo Souza

A competição será disputada em duas etapas, com a próxima prevista para o mês de outubro.