Smart Sampa Sorocaba identifica e GCM recolhe veículo com R$ 33 mil em multas atrasadas – Agência de Notícias

Foto: GCM

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba, durante patrulhamento preventivo, apreendeu um veículo, na manhã desta quinta-feira (10), estacionado em via pública no Jardim Nova Ipanema, Zona Norte da cidade. A ocorrência foi flagrada por câmera de videomonitoramento do Smart Sampa Sorocaba, cujo sistema indicou que o veículo tinha mais R$ 33 mil em multas atrasadas.

Ao chegar ao local, a GCM constatou que a Volkswagen Saveiro não tinha placa traseira e que suas características eram idênticas ao veículo que estava sendo monitorado pelo Smart Sampa Sorocaba. Além dos débitos de multas, a Saveiro estava com o licenciamento vencido desde 2014.

O condutor não tinha habilitação para dirigir e alegou não que não sabia sobre as dívidas com multas, pois o veículo pertenceria à empresa da qual é funcionário. A GCM fez as devidas autuações de trânsito e acionou guincho para remoção do veículo ao pátio de apreensão.