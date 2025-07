Seleção embarca para o Equador, sede da Copa América Feminina

A seleção brasileira feminina de futebol embarcou nesta quinta-feira (10) no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro rumo a Quito (Equador), onde participará da Copa América a partir do próximo domingo (13). A estreia será contra a Venezuela, às 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na TV Brasil.

Antes da primeira partida pelo Grupo B (que tem ainda Bolívia, Paraguai e Colômbia), a amarelinha terá dois dias de preparação em Quito: sexta (11) e sábado (12), a partir das 18h, no no Centro de Treinamento (CT) da LDU. A seleção passou os últimos seis dias treinando na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

Prevista inicialmente para sábado (12), a abertura da Copa América foi antecipada para a noite desta sexta (11) por decisão da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). O primeiro jogo do torneio será entre Equador e Uruguai, pelo Grupo A, às 21h desta sexta (11).

As brasileiras vão lutar pelo nono título da Copa América. O torneio reunirá 10 seleções, divididas em duas chaves de cinco equipes. O Grupo A conta com o anfitrião Equador, Argentina, Chile, Peru e Uruguai. Apenas os dois primeiros colocados em cada grupo avançarão às semifinais (dias 28 e 29 de julho). A final do torneio está programada para 2 de agosto.

Quem se classificar à decisão do título garantirá vaga na próxima edição da Olimpíada, em Los Angeles (Estados Unidos), em 2028. O torneio também distribuirá vagas aos cinco melhores para os Jogos Pan-Americanos de Lima (Peru), em 2027.

Até a última edição em 2022, na Colômbia, a Copa América classificava para a Copa do Mundo. Agora, pela primeira vez na história, as seleções terão de disputar as eliminatórias o Mundial Feminino de 2027, no Brasil. Serão oferecidas duas vagas diretas e outras duas na repescagem.

