Seinfra executa serviços de manutenção em 36 bairros da Capital

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) finaliza a semana executando, nesta sexta-feira (11), os serviços de manutenção na rede de drenagem, iluminação pública e Operação Tapa-Buraco em 36 bairros de João Pessoa

Os trabalhos na rede de drenagem estão sendo intensificando para evitar alagamentos nesse período chuvoso com a limpeza, recuperação e desobstrução de galerias, secagem de rua e de rede e abertura de lançamentos nos bairros do Centro, Jardim Veneza, Vieira Diniz, Miramar, Cabo Branco, Tambaú, Manaíra e Bessa. A Seinfra orienta que o descarte correto do lixo evita a obstrução das galerias, principalmente nos dias de chuva, quando o lixo descartado irregularmente vai direto para a rede de drenagem, provocando pontos de alagamentos.

A equipe da Operação Tapa-Buraco está executando serviços em Mangabeira, Valentina, Paratibe, Ernani Sátiro, Muçumagro, Geisel, Jaguaribe, Centro, Colibris, José Américo, Mumbaba, Bairro das Indústrias, Oitizeiro, Castelo Branco, Jardim Cidade Universitária, Bancários, Funcionários, Planalto Boa Esperança, Gramame, Alto do Mateus, Cruz das Armas, Jardim Veneza, Novo Milênio e Colinas do Sul.

As equipes de iluminação pública realizam a manutenção no Bessa, Aeroclube, Jardim Oceania, João Paulo II, Ernani Sátiro, Cruz das Armas, Cristo, Varjão e Bairro dos Ipês.

Atendimento – As demandas da população para os serviços da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), como reparos de iluminação pública e manutenção de vias, devem ser solicitados por

meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ – ferramenta para dispositivos móveis, que possibilita ao cidadão acessar todos os serviços da Prefeitura de forma mais ágil, segura e sem a necessidade de sair de casa.