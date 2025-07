Secretários fazem intercâmbio de ideias e projetam iniciativas para impulsionar jovens no mercado de trabalho

Um intercâmbio de ideias para continuar avançando no setor que garante dignidade à população, emprego e renda. Foi isso que os secretários de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de João Pessoa, Bruno Farias e João Bosco, construíram durante uma viagem a São Paulo onde conheceram projetos exitosos e também apresentaram o que tem dado certo na capital paraibana. Os gestores voltaram nesta sexta-feira (11) planejando iniciativas para impulsionar os jovens no mercado de trabalho

Em reunião com a secretária de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo, Regina Célia da Silveira Santana, nesta quinta-feira (10), eles conheceram mais sobre o Programa Meu Trampo, uma das ações mais populares da gestão paulistana. O projeto oferece cursos gratuitos de empreendedorismo para jovens de 15 a 29 anos que vivem em situação de vulnerabilidade social.

“A nossa expectativa é que, em João Pessoa, um projeto similar, adaptado às nossas necessidades e realidades, possa ser implementado pela Sedest para que os jovens em situação de vulnerabilidade possam também empreender e prosperar através de uma atividade rentável e lucrativa”, prospectou Bruno Farias, titular da Pasta.

As experiências visitadas, segundo o secretário executivo, João Bosco, mostram que é possível gerar renda, fortalecer a juventude e garantir inclusão social com inovação. “O objetivo da agenda foi trocar experiências, conhecer boas práticas e identificar ações que possam ser adaptadas à realidade de João Pessoa. Esse intercâmbio fortalece a elaboração de políticas públicas mais eficazes, voltadas à inclusão produtiva, qualificação profissional e estímulo ao empreendedorismo local. Voltamos com ainda mais vontade de aplicar o que funciona aqui em João Pessoa”, ressaltou.

Desenvolvimento econômico – Os gestores também cumpriram agenda na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de São Paulo e se reuniram com o secretário Rodrigo Hayashi Goulart. “Foi uma troca de experiências muito produtiva que, certamente, trará novas perspectivas para o desenvolvimento econômico de João Pessoa, com novas políticas públicas de inclusão produtiva. O secretário e sua equipe nos mostraram as ações desenvolvidas pela Prefeitura de São Paulo no apoio ao empreendedorismo, à inserção no mercado de trabalho, à qualificação da mão de obra e a inclusão produtiva no mercado”, detalhou Bruno Farias.

Aos agentes públicos de São Paulo foram apresentados os casos de sucesso colocados em prática em João Pessoa. “Levamos projetos exitosos de nossa João Pessoa, como o Eu Posso, o Eu Posso Criar, o Eu Posso Semear e o Eu Posso Crescer”, informou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de João Pessoa.