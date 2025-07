Secretaria Especial de Integração Metropolitana promove seminário sobre Juventude 4.0. – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O objetivo é divulgar informações sobre boas práticas implantadas pelo setor público. Arte:SEIM

A Secretaria Especial de Integração Metropolitana do Rio realiza na segunda-feira (14/07), das 14h às 17h, o seminário “Juventude 4.0: Entre Telas e Trilhas – Desconectar para Reconectar”, no Auditório do Museu do Amanhã, Praça Mauá, 1 – Centro, Rio de Janeiro – RJ. O objetivo do encontro é divulgar informações sobre ações eficientes e boas práticas que vêm sendo implantadas pelo setor público para ajudar os jovens a se adaptarem às rápidas mudanças no mundo digital. E, a partir destas boas práticas, estimular os jovens a desenvolverem seus talentos para os desafios tecnológicos do mercado de trabalho atual.

A Secretaria espera, também, que o seminário sirva como estímulo para que gestores públicos, entidades da sociedade civil e lideranças da Região Metropolitana do Rio de Janeiro se unam nesta luta, explorando a vocação das suas cidades para o ecoturismo, atraindo a sociedade para as opções de lazer ao ar livre.

– A Agenda Juventude 4.0 é crucial para garantir que os jovens estejam preparados para o futuro do trabalho, evitando o desemprego e a exclusão social. Ao investir na capacitação e no desenvolvimento de habilidades, a sociedade garante que a nova geração possa aproveitar as oportunidades da Indústria 4.0 e contribuir para o desenvolvimento econômico e social na era da automação e inteligência artificial -, diz a secretária de Integração Metropolitana, Cynthia Felix.

Participarão do Seminário representantes de quatro secretarias municipais. Gabriella Rodrigues, secretária Especial da Juventude Carioca, falará sobre cursos de qualificação disponibilizados nos Espaços da Juventude, para capacitar os jovens para os desafios desse novo momento tecnológico do mercado. Também estará presente na mesa a secretária Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Tatiana Roque, cujo tema será a atuação da Secretaria na promoção do fortalecimento científico e tecnológico da cidade e na democratização do acesso ao universo digital, através das Naves do Conhecimento.

– Em tempos de transformações aceleradas, é urgente preparar nossos jovens para os desafios e oportunidades da era digital. Nossa missão segue viva: caminhar lado a lado com as lideranças municipais, construindo políticas públicas que abram portas e ampliem horizontes. Queremos garantir que cada jovem tenha acesso ao universo digital sem perder o vínculo com o que é essencial — o toque da natureza, o olhar para o verde, o silêncio das trilhas -, diz a secretária de Integração Metropolitana, Cynthia Felix.

Fabiana Misse, diretora de marketing na Secretaria Municipal de Turismo do Rio, terá como tema o desenvolvimento das atividades de turismo ao ar livre na cidade. Fará parte da mesa ainda Luiz Cruz, empresário e consultor de Ecoturismo e especialista em qualidade de vida e de desenvolvimento de atividades ao ar livre. Seu tema será o ecoturismo como ferramenta de combate ao uso excessivo do mundo digital.

O evento contará ainda com a entrega do prêmio “SEIM Integrando Ações ”, que homenageará projetos e campanhas da Região Metropolitana do Rio com um troféu, como reconhecimento às iniciativas exitosas na formação e empregabilidade da juventude nesse cenário de trabalho da Indústria 4.0, e também na conscientização do equilíbrio, promovendo qualidade de vida e reconexão social e com a natureza.

Serviço:

“Juventude 4.0: Entre Telas e Trilhas – Desconectar para Reconectar”

Data: 14/07 (segunda-feira)

Horário: 14h às 17h

Local: Praça Mauá, 1 – Centro, Rio de Janeiro – RJ

O Seminário será transmitido ao vivo via Instagram.

Evento gratuito, sujeito a lotação. As inscrições poderão ser feitas pelo link disponível na bio do nosso instagram – @seim.rio.

O local possui estrutura adaptada. Classificação Livre.