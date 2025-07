São José abre vantagem para garantir o 12ª título seguido

Nei José Sant’Anna





A três dias do encerramento da 67ª edição dos Jogos Regionais, São José dos Campos caminha para a conquista do 12º título consecutivo da competição.

Com 231 pontos, de acordo com o último boletim divulgado pelo comitê dirigente na noite desta quinta-feira (10), São José (sede principal do evento) só poderá ser alcançado, matematicamente, por Pindamonhangaba, que está em segundo com 177.

No entanto, como a delegação joseense tem equipes disputando várias modalidades com reais chances de pódio, é pouco provável que será alcançada na classificação final. O campeão de cada modalidade soma 9 pontos e o vice 7 na classificação geral para o município.

Nesta sexta (11) continuam as disputas em várias modalidades, como futsal, basquete, bocha e vôlei de praia, que estão entrando na fase decisiva. O ciclismo começou hoje e prossegue no sábado. O karatê tem o congresso técnico hoje e as disputas amanhã no ginásio do Vale do Sol, assim como a ginástica artística, que acontece em Pindamonhangaba.

Nesta sexta terminam mais duas modalidades, xadrez e damas, que estão sendo realizadas em Ferraz de Vasconcelos.

Campeão ou vice

Das modalidades já encerradas, São José foi campeã ou vice em todas. Desta forma, todas as equipes já estão com a classificação garantida para os Jogos Abertos do Interior, que deverão acontecer em Ribeirão Preto, neste segundo semestre, em data ainda não definida.

Até o momento conquistaram o ouro para São José as equipes de vôlei masculino e feminino sub-21; badminton masculino e feminino livre; biribol; basquete 3×3 masculino e feminino; capoeira masculino e feminino; ginástica rítmica; handebol feminino sub-21; judô masculino e feminino livre; natação masculino livre; taekwondo masculino e feminino livre; tênis masculino e feminino livre; tênis de mesa masculino e feminino livre e futebol masculino sub-20.

As equipes que levaram a prata foram as de futebol feminino livre; malha; handebol masculino sub-21, natação feminino livre e atletismo masculino e feminino. livre

Os Jogos Regionais da 2ª Região Esportiva do Estado terminam no domingo (13) pela manhã. O ginásio do Teatrão, na Vila Industrial, receberá as finais do basquete feminino e masculino sub-21, a partir das 10h, e na sequência ocorre o cerimonial de encerramento, com a entrega do troféu principal para o município campeão.

Classificação parcial (10/07)

São José dos Campos – 231 pontos

Pindamonhangaba – 177 pontos

Campos do Jordão – 104 pontos

Jacareí – 90 pontos

Guararema – 87 pontos

Taubaté – 76 pontos

Santa Isabel – 74 pontos

Ferraz de Vasconcelos – 64 pontos

Guarulhos – 60 pontos

São Sebastião – 46 pontos



