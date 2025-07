Sábado tem Operação Casa Limpa na região sul

Posted on

Seg 10 julho 2023 18:00 atualizado em Seg 10 julho 2023 18:01 População do Vale do Rio Doce já pode contar com mais duas unidades móveis do Samu Unidade de Suporte Básico (USB) e Unidade de Suporte Avançado (USA) integram frota que atende Governador Valadares e região, alcançando 429 mil habitantes SES / Divulgação download […]