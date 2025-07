Saae/Sorocaba disponibiliza pagamentos e parcelamentos via cartão de crédito para faturas de consumo – Agência de Notícias

A iniciativa entra em vigor na segunda-feira (14), de forma presencial na Central de Atendimento localizada no Pátio Cianê Shopping

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sorocaba, por meio das parcerias com as empresas Parcelamos Tudo e Parcele na Hora, disponibiliza para seus usuários a opção de pagamentos e parcelamentos das faturas de consumo (água e esgoto) via cartão de crédito. A nova opção de quitação das contas entra em vigor na segunda-feira (14), na forma presencial, disponível de segunda à sexta-feira, das 8 às 16h, na Central de Atendimento da autarquia, localizada no Piso L1, Bloco B, do Pátio Cianê Shopping (Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 823).

Com foco na modernização da gestão pública e na ampliação da arrecadação, as duas empresas credenciadas disponibilizam ferramentas que possibilitam o pagamento de débitos por meio de cartão de crédito e outras formas eletrônicas, tornando o processo quitação de boletos mais acessível e eficiente.

Atualmente, a Parcelamos Tudo possui operação em mais de 20 Departamentos de Trânsito (Detrans) em todo o Brasil, além de atuar em prefeituras e conselhos profissionais, consolidando-se como parceira estratégica na transformação digital do setor público.

Já a Parcele na Hora é uma solução tecnológica, segura, desenvolvida e operada pela Datalink LTDA., para o parcelamento de débitos junto aos Órgãos de Trânsito, Secretarias Estaduais da Fazenda, Prefeituras, Concessionárias de Serviços Públicos, Entidades de Classe e outras instituições, públicas ou privadas, de forma on-line e presencial, em até 12 parcelas, com cartões de débito ou crédito.

Com mais esse serviço, o Saae/Sorocaba disponibiliza aos usuários mais uma forma de pagamento, para que ele escolha qual é a mais conveniente e que atenda à sua necessidade, priorizando a rapidez e a segurança.

“O Saae/Sorocaba tem o compromisso de otimizar e facilitar a vida dos clientes por meio de grandes parcerias. Nosso objetivo é melhorar ainda mais, oferecendo um meio eficiente para a negociação do débito. Isso reforça o nosso compromisso com o saneamento para muito além do básico”, destaca o diretor-geral da autarquia, Glauco Fogaça.

Mais informações podem ser obtidas em um dos pontos de atendimento e, também, pelos telefones: (15) 3224-5800 e 0800-770-11-95 (gratuito) ou, ainda, pelo e-mail: [email protected].