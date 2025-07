Programa de eficiência energética inicia instalação de usinas fotovoltaicas em Unidades Básicas de Saúde e na Policlínica

Posted on

João Paulo Sardinha Fundação Cultural Cassiano Ricardo A Fundação Cultural Cassiano Ricardo abre, nesta quarta-feira (27), as inscrições para as oficinas do programa Arte nos Bairros. Estão sendo oferecidas cerca de 5.000 vagas gratuitas em 200 oficinas culturais de diferentes linguagens artísticas (música, dança, teatro, circo, cultura digital, economia criativa, gestão cultural, entre outras) […]