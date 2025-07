‘Procon-JP vai às aulas’ 2025 inicia novos ciclos do curso sobre direitos do consumidor

O ‘Procon-JP vai às aulas’ iniciou novos ciclos para 1.733 alunos que farão o curso sobre Noções Básicas dos Direitos do Consumidor e que estão matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Municipal de Ensino. O curso aborda temas como formação em habilidades sociais para negociação de conflitos, educação financeira e empreendedorismo.

Na última terça-feira (8), foi a vez dos alunos da Educação de Jovens e Adultos, com aulas sempre às terças-feiras à noite, para 302 alunos divididos em 8 turmas e 25 escolas. Nesta quinta-feira (10), mais 249 estudantes da EJA darão início ao curso e se dividirão em 6 turmas e 18 escolas, ocorrendo sempre neste dia da semana.

O programa ‘Procon-JP vai às aulas’ beneficiou 3.345 estudantes em 2025 e 10.024 alunos desde a primeira edição, em 2021. O curso é dividido em três ciclos. Ao final da capacitação, os estudantes com a assiduidade completa e nota satisfatória na avaliação recebem uma bolsa de R$ 700.

O secretário-executivo do Procon-JP, Marcos Souto Maior Filho, enaltece o trabalho de todos os envolvidos no programa. “Esse é o motivo do êxito do projeto, que tem a fundamental parceria da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que fornece toda infraestrutura e a logística nas escolas para a realização do curso”, destacou.

9º ano – Para os alunos do 9º ano, o 2º ciclo formativo inicia no próximo dia 26 de julho, sempre aos sábados, contemplando 1.182 estudantes divididos em 31 turmas e 28 escolas.

Conteúdo – A capacitação conta com 50 horas/aula, divididas em cinco módulos de 10 horas cada. O curso aborda temas como Formação em habilidades sociais para negociação de conflitos; Formação básica de negociadores de conflitos; Educação financeira; Empreendedorismo e Noções de direito do consumidor.

Calendário:

1º Ciclo da EJA (terças-feiras)

08 e 15/07- Módulo 1

22 e 29/07 – Módulo 2

12 e 19/08 – Módulo 3

26/08 e 02/09 – Módulo 4

16 e 23/09 – Módulo 5

2º Ciclo da EJA (quintas-feiras)

10 e 17/07- Módulo 1

24 e 31/07 – Módulo 2

07 e 14/08 – Módulo 3

21 e 28/08 – Módulo 4

04 e 11/09 – Módulo 5

2º Ciclo do 9º ano (sábados)

26/07 – Módulo 1

02/08 – Módulo 2

09/08 – Módulo 3

16/08 – Módulo 4

23/08 – Módulo 5