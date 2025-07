Processo seletivo para cursos técnicos: divulgado o resultado definitivo – IFSP

O IFSP divulgou, nesta sexta-feira (11) o resultado definitivo do processo seletivo para ingresso, no segundo semestre de 2025, nos cursos técnicos concomitantes ou subsequentes ao ensino médio em 26 campi. Para conferir os resultados, o candidato deve acessar o site processoseletivo.ifsp.edu.br/cursos-tecnicos-2025-02/ e clicar no link referente ao curso e campus para o qual se inscreveu.

Também estão disponíveis a primeira convocação para matrícula e a Errata n.º 13, que altera o período de matrículas da 1ª chamada.

Todas as informações podem ser acessadas na página do processo seletivo.