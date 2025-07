Prefeitura realiza projeto “Desenvolve Sorocaba – Varejo da Moda” nesta segunda-feira (14) – Agência de Notícias

Programa oferece capacitação gratuita voltada a lojistas de roupas, calçados e acessórios que buscam ampliar o faturamento

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), em parceria com o Sebrae Sorocaba e a Associação Comercial de Sorocaba (ACSO), realizará, na segunda-feira (14), o lançamento do projeto “Desenvolve Sorocaba – Varejo da Moda”, voltado exclusivamente às micro e pequenas empresas do setor da moda da cidade. A aula inaugural acontecerá na Universidade do Trabalhador, Empreendedor e Negócios (Uniten), a partir das 19h.

A iniciativa oferece atendimento individualizado, com orientações personalizadas, estratégias de gestão e ferramentas práticas que visam aumentar o faturamento dos participantes em até 15%. Podem participar empresas com CNPJ ativo em Sorocaba, enquadradas como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. Para participar, os empreendedores devem preencher um diagnóstico, participar das atividades previstas no cronograma e fornecer informações para pesquisas de avaliação de resultados, contribuindo com dados sobre a evolução da gestão empresarial.

A programação conta com atividades coletivas e mentoria on-line. Após a abertura do evento, serão realizadas oficinas presenciais sobre Técnicas de Vendas no Varejo e Vitrines e Exposição de Produtos. Entre os meses de agosto e setembro, os participantes receberão consultorias remotas nas áreas de controle financeiro e vendas on-line.

O Sebrae disponibilizará um gestor exclusivo para acompanhar os participantes, garantindo comunicação contínua, execução das ações previstas e sigilo absoluto sobre os dados das empresas atendidas. O projeto é inteiramente subsidiado pela Prefeitura de Sorocaba.

“A iniciativa oferece suporte técnico gratuito e estratégico para que empreendedores da moda possam crescer com mais planejamento, estrutura e resultados. É mais uma ação que reforça nosso compromisso com quem gera empregos e faz a economia da cidade acontecer”, destaca o secretário de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional, Péricles Régis.

Os interessados podem se inscrever pelo site: https://tinyurl.com/Desenvolve-Sorocaba-Moda. A Uniten está localizada na Avenida General Osório, 1.840, na Vila Barão. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3316-1666 ou WhatsApp (11) 94576-4206.