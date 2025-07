Prefeitura encerra 15ª Conferência Municipal de Assistência Social com eleição de delegados

A 15ª Conferência Municipal de Assistência Social de João Pessoa foi encerrada, na tarde desta quinta-feira (10), após dois dias de debates, reflexões e definições importantes para o futuro das políticas públicas da área. O evento foi realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), em parceria com o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS-JP), e aconteceu na Federação Espírita Paraibana, no bairro da Torre.

Este ano, a Conferência marcou as duas décadas de existência do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), com o tema ‘20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência’. O encontro reuniu usuários, trabalhadores do setor, representantes da sociedade civil, gestores públicos e técnicos da área para discutir avanços, desafios e a importância da resistência frente aos retrocessos que ainda ameaçam as conquistas sociais.

A secretária executiva de Direitos Humanos e Cidadania e presidente do CMAS-JP, Maria Benicleide da Silva Silvestre, fez um balanço positivo da programação. “No primeiro dia tivemos a abertura com a palestra magna, a aprovação do regimento, e neste segundo dia realizamos os grupos de trabalho, discutindo cinco eixos temáticos sobre os serviços, programas, benefícios e orçamento da assistência social. À tarde, aprovamos as propostas e elegemos os delegados que representarão João Pessoa na conferência estadual”, detalhou.

Além de ser um espaço de escuta e avaliação das políticas públicas, a conferência também resultou na elaboração de propostas voltadas para os níveis municipal, estadual e nacional. Ao final do evento, foram eleitos os delegados que participarão da próxima etapa do processo conferencial, representando diferentes segmentos.

Confira a lista dos delegados eleitos:

CMAS-JP

Cota: Ivanilda Gomes de Melo

Titulares: Jaciara de Lima Santos, Luciene Helen de Araújo Freire, Maria Benicleide da Silva Silvestre, Claudete da Silva Lima

Suplente: Andréa Patrícia Teotônio de Lira

Trabalhadores da Assistência Social

Cota Titular: Lilian Laiane Aparecida Soares

Titular: Gilmara Aparecida Maciel

Suplente: Katiuska Araújo Duarte

Entidades da Sociedade Civil

Titular: Maria Kelle Carlos da Silva

Suplente: Maria Luzanira da Silva

Usuários da Assistência Social

Titular: Valquíria de Jesus Martinez

Cota Titular: Maria das Graças dos Santos

Cota Suplente: Lucas Nascimento dos Santos

Suplente: Alcenir Maria da Silva

A 15ª Conferência reforçou o papel essencial da participação popular na consolidação de uma assistência social pública, universal e de qualidade, sobretudo em um contexto onde o fortalecimento do SUAS se mostra ainda mais necessário.