Museu do Folclore terá programação de férias de 15 a 18

Avelino Israel





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

Julho chegou e o Museu do Folclore de São José dos Campos já está pronto para receber o público infantil do Férias no Museu, que desta vez terá uma programação mais enxuta. As atividades acontecerão no período de 15 a 18 de julho (de terça a sexta), das 14h às 16h.

Para esta edição, serão realizadas atividades ao ar livre (quarta e sexta), com livros infantis e brinquedos colocados à disposição das crianças participantes, além de oficinas de modelagem de papel (terça) e de argila (quinta). O objetivo é envolver as crianças e adultos presentes.

Sem inscrição

As atividades são gratuitas e abertas a crianças de todas as idades. Para participar não é preciso se inscrever, mas as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis durante a programação.

Além disso, os espaços e acervos da Biblioteca Maria Amália Corrêa Giffoni, da brinquedoteca e da exposição de longa duração também estarão abertos para visitação e uso.

Gestão

O Museu do Folclore é um espaço da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que está instalado no Parque da Cidade desde 1997, ano que foi aberto ao público. Sua gestão é feita pelo CECP (Centro de Estudos da Cultura Popular), organização da sociedade civil sem fins lucrativos.

Museu do Folclore de SJC



MAIS NOTÍCIAS



Fundação Cultural Cassiano Ricardo