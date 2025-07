MS Ativo assegura mais de R$ 11 milhões para obras de pavimentação e drenagem em Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

Na tarde desta quinta-feira (10), uma comitiva de Bonito, liderada pelo prefeito Josmail Rodrigues, esteve na Governadoria, em Campo Grande, para tratar de novos investimentos para o município. Durante a reunião, ficou definido que os bairros Atlântico e Alvorada receberão um total de R$ 11,1 milhões em obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, por meio do programa MS Ativo – Municipalismo, uma iniciativa do Governo do Estado que fortalece a parceria com os municípios sul-mato-grossenses.

O encontro contou com a presença do governador Eduardo Riedel, parlamentares das bancadas estadual e federal, além de representantes do Governo do Estado e lideranças municipais. A iniciativa reforça o compromisso conjunto entre os poderes para promover melhorias na infraestrutura urbana de Bonito.

O governador Eduardo Riedel ressaltou o trabalho conjunto entre Estado e municípios para atender às demandas da população. “Em acordo com as bancadas, a prefeitura e os vereadores de Bonito, assumimos continuamente o compromisso com Bonito, que representa importantes atividades como meio ambiente e turismo. A cidade tem se estruturado com grande responsabilidade, especialmente em infraestrutura urbana, com foco em pavimentação, drenagem e saneamento”, destacou o governador.

O prefeito Josmail agradeceu o apoio do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa. “Somos gratos por esse cuidado com a cidade de Bonito, com projetos que levam mais qualidade de vida para nossa população”, afirmou.

Durante a reunião, também foram discutidos outros investimentos importantes para Bonito. Um deles é a pavimentação e drenagem do Portal do Rio Formoso, com recursos no valor de R$ 10,5 milhões, que estão em fase de liberação. Também foi abordado o recapeamento do bairro BNH e da Rua Pércio Schamann, com investimentos de R$ 4,9 milhões, provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Dagoberto Nogueira. Outro ponto tratado foi o anel viário de Bonito, que se encontra em fase de licitação e deverá ter sua obra lançada em breve.

A comitiva de Bonito contou ainda com a presença da vice-prefeita Juliane Salvadori, da secretária de Assistência Social e primeira-dama Leila Aivi, além dos secretários municipais Jary Neto (Governo), Edilberto Gonçalves (Administração e Finanças), Ana Carolina Colla (Saúde) e Madson Cunha (Obras). Também participaram os vereadores Professor PH (presidente da Câmara), Lucas Capacete, Paulinho Xavier, Adão Duarte e Professora Ramona.

Também participaram da reunião a senadora Tereza Cristina, os deputados estaduais Mara Caseiro, Roberto Hashioka, Rinaldo Modesto, Renato Câmara, Lucas de Lima e Paulo Corrêa, o vice-governador Barbosinha, além dos secretários estaduais Eduardo Rocha (Casa Civil) e Guilherme Alcântara (Seilog).

A Prefeitura de Bonito segue empenhada em buscar parcerias e recursos, promovendo avanços em todas as áreas e garantindo mais infraestrutura e qualidade de vida para toda a população.

Matéria atualizada às 10h04 para acréscimo de informações.