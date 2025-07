IFSP realiza primeira audiência pública para implantação do Campus São Vicente – IFSP

Posted on

Abertas as inscrições para a 13ª Bragantec O prazo para as inscrições vai até 25 de junho; a feira acontece em outubro no Câmpus Bragança Paulista Compartilhar WhatsApp Tweetar A 13ª Feira de Ciência e Tecnologia — Bragantec está com inscrições abertas para estudantes do ensino fundamental (8º ou 9º ano), médio e […]