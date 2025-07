IFSP lança vídeo sobre uso correto da marca institucional  – IFSP

Material orienta servidores sobre a importância de preservar a identidade visual do Instituto

“A Dicom desenvolveu este material com o intuito de orientar nossos servidores, especialmente aqueles responsáveis pela comunicação nos campi, sobre os cuidados necessários com a imagem institucional e a importância de seu uso alinhado à coerência da comunicação pública e ao respeito à identidade do IFSP, uma instituição reconhecida por sua atuação em ensino, pesquisa, extensão, inovação e inclusão social”, destacou Cabral.

Com o objetivo de fortalecer a identidade institucional do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), a Diretoria de Comunicação (Dicom) lançou, nesta quinta-feira (10), um vídeo com orientações sobre o uso adequado da marca Instituto Federal.

De acordo com o diretor de Comunicação, Fábio Cabral, o vídeo é um material tanto orientativo quanto estratégico, pois ressalta a relevância do uso correto da marca para o fortalecimento da imagem e da identidade do IFSP.

Segundo o Manual de Uso da Identidade Visual do Instituto Federal, o símbolo do IF foi concebido com base na ideia do ser humano integrado e funcional, refletindo o pensamento humano como essência e foco da educação, da formação e da capacitação.

O conteúdo audiovisual apresenta orientações práticas acerca de como aplicar corretamente o logotipo do Instituto e exemplos do que deve ou não ser feito ao utilizá-lo em materiais institucionais. Confira o vídeo:

Todas as orientações sobre o uso da marca estão disponíveis na página da Comunicação em: Identidade Visual _ uso da marca institucional.