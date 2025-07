Governo de MS destaca papel do empreendedorismo e ambiente de negócios no crescimento do Estado

O governador Eduardo Riedel participou nesta sexta-feira (11) da abertura do Encontro de Líderes dos Territórios Empreendedores”, promovido pelo Sebrae-MS, em parceria com o Governo do Estado. No encontro foi destacado o bom ambiente de negócios e o fomento ao empreendedorismo, que contribuem para o crescimento do Mato Grosso do Sul.

“O Estado cresce de 5% e 6% ao ano, fruto de um ambiente de negócios e do empreendedorismo de muitas pessoas. Quando falamos em crescimento (Estado) fazemos menções não só aos grandes empreendimentos, mas a todas as oportunidades criadas pelo microempreendedor ou média empresa. A capacidade e determinação da nossa gente em buscar esta transformação tem mudado os indicadores do nosso Estado”, afirmou o governador.

Riedel elogiou o evento e ponderou que é preciso investir em pessoas, com capacitação e apoio ao negócio, pois tem resultados práticos ao longo prazo. “Hoje é um dia em que todos estes atores se encontram, líderes públicos, privados, em torno de conhecimento e formação. Este evento tem correlação direta com este cenário de crescimento. Trazer todos estes líderes que vão falar sobre este momento e transformação do Estado”, completou.

O evento realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo é voltado para gestores que atuam nos setores público e privado. O foco é levar conhecimento e promover a qualificação de quem está à frente de decisões que impactam diretamente os municípios sul-mato-grossenses.

“Estamos assim criando um Brasil melhor. Para isto não podemos deixar ninguém para trás. O nosso dever como líderes é deixar um trabalho melhor e assim a pequena empresa possa começar a empregar. Para que os filhos não precisem sair dos municípios em busca de emprego, ou outro local para desenvolver sua atividade. Nosso papel é buscar desenvolvimento com propósito”, descreveu o superintendente do Sebrae-MS, Cláudio Mendonça.

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Thalles Tomazelli, ressaltou os benefícios do empreendedorismo aos municípios. “Me sinto honrado de estar ao lado de líderes que transformam. O empreendedorismo não se resume apenas em um negócio que gera renda, mas ele abre caminhos, horizontes. Um olhar com responsabilidade e propósito, ter uma visão de futuro e de transformação de uma sociedade que todos nós buscamos”.

Painéis e debates

O evento vai levar conhecimento prático aos participantes, com palestras e painéis com lideranças de destaques, entre elas a senadora Tereza Cristina, o secretário da Semadesc e conselheiro do Sebrae/MS, Jaime Verruck, assim como o presidente da Assomasul, Thalles Tomazelli.

Dentre as temáticas, está o papel dos líderes na adoção de boas práticas de gestão pública voltadas ao empreendedorismo e ao desenvolvimento dos territórios. O encontro promove ainda diálogos com especialistas como o historiador, Leandro Karnal e o estrategista em comunicação, Sérgio Augusto de Andrade.

A programação ainda terá a refugiada síria Myria Tokmaji , que se destacou no empreendedorismo, assim como o consultor do Sebrae/MS e ex-prefeito de São Gonçalo do Pará, em Minas Gerais, Ângelo Roncalli.

Além da programação técnica, o evento marcará o início das ações do programa Cidade Empreendedora e o lançamento da 13ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE), iniciativas que serão apresentadas ao público durante a abertura.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Saul Schramm