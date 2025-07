GCM detém em flagrante homem por furto de fiação em escola na Zona Oeste – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba deteve em flagrante, às 22h35 de quinta-feira (10), um homem de 32 anos de idade, que foi surpreendido dentro de uma unidade escolar municipal no bairro Lopes de Oliveira, Zona Oeste da cidade, após furtar fiação elétrica.

A denúncia inicial recebida pela GCM, via telefone 153, era de que dois indivíduos invadiram o CEI-117 “Nathália Orejana”, possivelmente para realizar furtos. Chegando ao local, pelos fundos do prédio, os guardas avistaram o acusado cortando fios, próximo à porta de acesso. De imediato, o motorista da viatura se deslocou até a frente do CEI, para evitar que o mesmo conseguisse fugir.

Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir correndo e pular o alambrado, mas acabou abordado. Perto dele, a GCM localizou fiação elétrica cortada e uma serra, além de um perfil de janela. O detido admitiu aos GCMs que furtou os itens para vendê-los em ferro-velho e comprar drogas.

Ainda durante a ação, a GCM avistou outro indivíduo dentro do CEI-117, que fugiu após acessar uma área verde. Os guardas fizeram uma varredura no entorno da escola e arredores do bairro, mas ele não foi localizado. Porém, ainda dentro da escola, encontraram mais fiação elétrica cortada e sete disjuntores, retirados de duas caixas de energia.

O acusado foi conduzido ao Plantão da Polícia Civil e foi indiciado por furto qualificado, em flagrante, permanecendo detido, à disposição da Justiça. O CEI-117 passou por perícia e os materiais subtraídos ficaram com a GCM, para serem devolvidos à equipe da referida unidade escolar.