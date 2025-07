Encontro fortalece ação integrada entre Saúde e Educação – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na última quinta-feira, 10, as Secretarias de Saúde e Educação estiveram reunidas em função do Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI) do Programa Saúde na Escola (PSE) para planejar as ações educativas que vão beneficiar alunos da Rede Municipal de Ensino.

O GTI é uma instância de articulação permanente que reúne profissionais da Saúde, da Educação e de outras áreas estratégicas para planejar, executar e avaliar ações de promoção da saúde e prevenção de doenças no ambiente escolar.

O objetivo do GTI é garantir que as atividades de Saúde nas Escolas sejam planejadas de forma conjunta, respeitando as necessidades específicas de cada território e a realidade das comunidades escolares. Entre as funções do grupo estão a definição das prioridades de saúde nas escolas, o alinhamento das metas e o acompanhamento dos resultados obtidos ao longo do ano letivo.

Além de organizar campanhas de vacinação e saúde bucal, o GTI também coordena atividades educativas sobre alimentação saudável, saúde mental, prevenção de violências, prevenção ao uso de álcool e outras drogas, entre outras temáticas. As equipes atuam de maneira integrada para promover um ambiente escolar mais saudável e seguro para crianças e adolescentes.

“Nós conseguimos cuidar melhor da criança e do jovem quando Saúde e Educação trabalham juntas. Assim, conseguimos acompanhar de perto, orientar, prevenir problemas e ajudar no bem estar em geral”, explicou a enfermeira do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps), Amália Rocha.

O Programa Saúde na Escola é uma estratégia nacional do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, implementada pelos municípios em parceria com as escolas. Em Ubatuba, o GTI do PSE se reúne regularmente para revisar e atualizar o planejamento, garantindo que as ações estejam alinhadas com as diretrizes federais e estaduais, mas também adaptadas à realidade local.