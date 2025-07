Com mais 5 ouros e 2 pratas, São José dispara na liderança

Lucas Lemes





Esporte e Qualidade de Vida

São José dos Campos teve mais um dia de grandes conquistas nos 67º Jogos Regionais, nesta quinta-feira (10), e segue firme na liderança da competição, que acontece na própria cidade.

A delegação joseense fechou a programação do dia com o título de campeão em 5 modalidades (futebol masculino, natação masculino, tênis de campo masculino e capoeira masculino e feminino) e o troféu de vice-campeão no futebol feminino e natação feminino, ampliando a pontuação que será confirmada no próximo boletim oficial.



A natação joseense brilhou com o título da equipe masculina e o vice da feminina

No segundo dia de competições, a equipe de natação de São José dos Campos teve desempenho expressivo nas provas realizadas na Casa do Jovem, conquistando uma série de medalhas individuais e por revezamento.

No masculino, São José ficou com o título geral ao somar 249 pontos, superando Pindamonhangaba (247) em uma disputa acirrada, definida na última prova, o revezameento 4x100m, prova que garantiu a medalha de ouro para a cidade. No feminino, a equipe ficou com o vice-campeonato, alcançando 231 pontos, atrás apenas de Pinda, que fez 269.

Entre os destaques individuais, Bruno Paixão Castro conquistou dois ouros (200m peito e 200m medley), enquanto Gabriel Romano venceu os 100m costas e foi prata nos 200m medley. Danielle Roncatto venceu os 400m livre, e Daniel Ribeiro foi o mais rápido nos 100m borboleta. A equipe também levou ouro nos revezamentos masculinos 4×100 livre e 4×100 medley. Jander Lazaroni, atleta veterano que voltou a nadar por São José, conquistou quatro medalhas nos dois dias de disputa, sendo três ouro e uma prata.

Ao todo, 25 atletas representaram o município, sendo 20 naturais de São José dos Campos — 17 deles integrantes do Programa Atleta Cidadão, iniciativa de formação esportiva da Prefeitura.

Ouro e prata no futebol

Equipe de futebol masculino de São José bicampeã dos Jogos Regionais 2025

No futebol masculino, a equipe joseense conquistou a medalha de ouro ao vencer Itaquaquecetuba por 2 a 0 no campo do Eugênio de Melo. Os gols foram marcados por Henrique e Thiaguinho, um em cada tempo. Além de garantir 9 pontos na classificação geral, o resultado assegura vaga nos Jogos Abertos do Interior.

No feminino, São José terminou com a prata após ser superado por Pindamonhangaba por 1 a 0, também no Eugênio de Melo. Mesmo com o vice-campeonato, a equipe joseense garantiu classificação para os Jogos Abertos e somou mais 7 pontos à campanha.

Capoeira: dois ouros



Campeões da capoeira, São José fica no lugar mais alto do pódio nas duas categorias

São José foi campeã por equipes na capoeira tanto no feminino quanto no masculino. No feminino, a equipe superou São Sebastião e Pindamonhangaba. No masculino, ficou à frente de Taubaté e Jacareí. Nos confrontos individuais, o município conquistou diversos ouros, com destaque para Ellen Pereira, Luara da Conceição, Jefferson Oliveira e Antônio Ricardo.

Tênis de campo é ouro



Equipe masculina é ouro: dobradinha dourada também no tênis de campo

No tênis de campo, São José venceu Campos do Jordão por 2 a 1 e ficou com o título masculino após longa final disputada no Clube de Campo Santa Rita, com quase seis horas de duração.

Já no feminino, encerrado na quarta-feira (9), a equipe joseense foi declarada campeã após decisão da Junta de Justiça Desportiva, que desclassificou Campos do Jordão por infração ao regulamento da competição. A atleta irregular possuía vínculo federativo em outro clube, o que é proibido para quem disputa os Jogos Regionais.

Outros resultados

A equipe de bocha venceu Ferraz de Vasconcelos por 2 a 0 e avançou às semifinais. No vôlei de praia masculino, vitória sobre Guararema por 2 sets a 0, com parciais de 21/11 e 21/15, na estreia da primeira fase.

No feminino, São José foi superado por Caçapava por W.O. após uma das atletas joseenses se lesionar durante a partida, o que impossibilitou a continuidade do jogo. O adversário da próxima fase será definido por sorteio.

No xadrez, São José fez 4 a 0 em Caieiras no masculino e repetiu o placar contra Ferraz de Vasconcelos no feminino, mantendo 100% de aproveitamento nas duas categorias. As disputas do xadrez ocorrem em Ferraz de Vasconcelos.

À noite mais 2 jogos movimentaram as equipes joseenses nos esportes coletivos. O futsal feminino venceu Poá por 7 a 0 e o basquete masculino derrotou também Poá por 119 a 23.

Rumo ao 12º título consecutivo

São José ‘nada de braçada’ em busca de mais um título dos Jogos Regionais

As conquistas desta quinta-feira mantém São José dos Campos na liderança isolada do 67º Jogos Regionais. A maior cidade do Vale do Paraíba é favorita para faturar o 12º título consecutivo, e por enquanto todas as modalidades se classificaram para os Jogos Abertos do Interior (o campeão e vice garantem a vaga).

A atualização da pontuação geral, com os resultados do dia, será divulgada ainda nesta quinta (confira aqui).



