Cine Rock recebe três novas bandas no Palco do Arquivo dia 18

Avelino Israel





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

Colaborou o estagiário Gustavo Paiva

O rock vai tomar conta do Palco do Arquivo no próximo dia 18, a partir das 20h, com uma nova edição do programa Cine Rock, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. A atração envolve as bandas Burst Into Fire (de São José), Coyote Bad Trip (de Jacareí) e Bayside Kings (de Santos).

O público do Cine Rock também poderá contar com uma feira de vinil e os já tradicionais food trucks. A entrada é gratuita, sem necessidade de ingresso.

Programação

20h – Burst Into Fire

Com sua essência no metalcore e fortes influências do metal alternativo, a banda traz suas músicas de forma enérgica e pesada, retratando vivências, conflitos sociais e experiências interpessoais em suas letras.

21h – Coyote Bad Trip

Formada em 2018, em Jacareí, a banda apresenta o show da Raça (Des) Humana Tour 2025, divulgando o EP Raça (Des) Humana.

22h – Bayside Kings

A banda santista está, desde 2010, conectando pessoas e fazendo questionamentos internos e externos em forma de música rápida, melódica e agressiva.

Serviço:

Palco do arquivo

Av. Olivo Gomes, 100 – Santana



