CET-Rio divulga esquema especial de trânsito para a meia maratona, no domingo, dia 13/07 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O término da prova será no Aterro do Flamengo, na altura da Praça Cuauhtemoque. Arte: CET-Rio

A CET-Rio informa que implantará operação de trânsito para a realização da Meia Maratona Asics Golden Run Etapa Rio 2025. A corrida acontecerá no domingo (13/07), com o percurso em diversas vias da Zona Sul e do Centro da cidade.

A largada será às 6h na Av. Delfim Moreira (altura do Posto 12) e seguirá pela Av. Vieira Souto, Rua Francisco Otaviano, Av. Atlântica, Av. Princesa Isabel, Enseada de Botafogo (duas voltas), Aterro do Flamengo, Av. General Justo e Av. Alfred Agache onde fará o retorno para o Aterro. O término da prova será no Aterro do Flamengo, na altura da Praça Cuauhtemoque.

A pista reversível que ocorre aos domingos e feriados na Avenida Atlântica, na pista junto às edificações, será implantada e desmobilizada em seu horário habitual, no domingo (13/07), das 7h às 18h.

A operação de trânsito contará com 180 pessoas, entre funcionários na CET-Rio, Guardas Municipais e apoiadores de tráfego, que trabalharão para manter a fluidez, coibir o estacionamento irregular, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e motoristas, além de efetuar os bloqueios durante todo o período da meia maratona.

As condições do trânsito serão monitoradas quanto a eventuais impactos e os tempos semafóricos serão ajustados para melhorar a fluidez nas rotas alternativas e nos principais corredores de tráfego da região. Serão utilizados 9 painéis de mensagens variáveis que informarão sobre as condições de trânsito, os bloqueios viários e as rotas de desvio.

As seguintes vias serão interditadas no domingo (13/07)

De 0h às 18h (Término da Área de Lazer)

– Avenida Delfim Moreira, pista junto à orla.

De 0h às 18h (Término da Área de Lazer)

– Avenida Infante Dom Henrique, em ambos os sentidos, no trecho correspondente à Área de Lazer do Aterro do Flamengo.

Das 2h às 8h

– Rua Francisco Otaviano, em duas faixas de rolamento no lado direito.

Das 2h às 10h

– Avenida Princesa Isabel, em duas faixas de rolamento, sentido Centro;

– Túnel Engenheiro Coelho Cintra (Túnel Novo), em duas faixas (lado esquerdo), sentido Centro;

– Avenida Lauro Sodré, pista sentido Centro, em duas faixas de rolamento à esquerda do sentido do tráfego, entre o Túnel Engenheiro Coelho Cintra e a Rua Lauro Müller;

– Avenida Lauro Sodré, pista sentido Copacabana, em duas faixas de rolamento no lado esquerdo, entre o Túnel do Pasmado e o cruzamento com a Rua General Góes Monteiro.

Das 2h às 11h

– Túnel do Pasmado, em duas faixas de rolamento no lado esquerdo;

– Avenida Repórter Nestor Moreira;

– Avenida das Nações Unidas (Enseada de Botafogo), em ambos os sentidos.

Das 2h às 18h (Término da Área de Lazer)

– Avenida Vieira Souto, pista junto à orla.

Das 2h às 18h (Término da Área de Lazer)

– Av.Atlântica, pista junto à orla, no trecho correspondente à Área de Lazer.

Das 2h às 11h:

– Avenida General Justo;

– Avenida Alfred Agache;

– Via de Acesso à Praça Marechal Âncora;

– Túnel Marcello Alencar, ambos os sentidos;

– Avenida Rodrigues Alves, ambos os sentidos, entre a Avenida Francisco Bicalho e o Túnel Marcello Alencar;

– Praça Marechal Âncora, toda extensão da via inominada;

– Entroncamentos de acessos do Viaduto do Gasômetro à Avenida Rodrigues Alves;

– Via de contorno do Museu Histórico;

– Rua Agnaldo de Caiado de Castro (Praça do Expedicionário), entre a Avenida Presidente Antônio Carlos e a Rua Dom Manuel;

– Rua Dom Manuel, entre a Praça do Expedicionário e a Rua Jacob do Bandolim;

– Rua Jacob do Bandolim, entre a Praça do Expedicionário e a Praça XV;

– Avenida Presidente Antônio Carlos, pista da direita, sentido Candelária, entre a Avenida Franklin Roosevelt e a Rua Agnaldo de Caiado de Castro (Praça do Expedicionário);

– Avenida Churchill, entre a edificação de nº 62 e a Avenida Presidente Antônio Carlos;

– Rua Santa Luzia, entre a Avenida Presidente Antônio Carlos e o Largo da Misericórdia;

– Avenida Marechal Câmara;

– Via do Largo da Misericórdia;

– Via da Praça do Expedicionário (entorno do Museu Histórico), sentido Avenida Alfred Agache;

– Entroncamentos de acessos do Viaduto do Gasômetro à Avenida Rodrigues Alves;

INVERSÃO DO REGIME DE MÃO DE DIREÇÃO

Domingo (13/07), das 2h às 8h

– Rua Joaquim Nabuco, entre a Av. Nossa Senhora de Copacabana e a Rua Raul Pompéia, que passará a ter o sentido de circulação da Rua Raul Pompéia para a Av. Nossa Senhora de Copacabana.

ACESSO AO LEME E URCA A PARTIR DE COPACABANA

Para minimizar os impactos da intervenção e viabilizar o acesso ao Leme e à Urca, uma faixa reversível será montada entre os bairros Copacabana e Botafogo. Os veículos deverão percorrer a seguinte rota, no dia 13/07 (domingo), das 5h às 10h:

Leme: Avenida Princesa Isabel (em regime de pista reversível); Túnel Engenheiro Coelho Cintra (em regime de pista reversível); Avenida Lauro Sodré (em regime de pista reversível); à esquerda na alça de acesso à Rua General Severiano, junto à Praça Engenheiro Bernardo Saião (Morro do Pasmado), Rua General Severiano; à direita na Praça Ozanan; à direita na Avenida Venceslau Brás (em regime de pista reversível); Avenida Lauro Sodré (em regime de pista reversível); Túnel Engenheiro Marques Porto (em regime de pista reversível); Avenida Princesa Isabel (em regime de pista reversível); à esquerda na Avenida Nossa Senhora de Copacabana.

Urca: Avenida Princesa Isabel (em regime de pista reversível); Túnel Engenheiro Coelho Cintra (em regime de pista reversível); Avenida Lauro Sodré (em regime de pista reversível); à esquerda na alça de acesso à Rua General Severiano, junto à Praça Engenheiro Bernardo Saião (Morro do Pasmado), Rua General Severiano; à direita na Praça Ozanan; à esquerda na Avenida Venceslau Brás; à direita na Avenida Pasteur.

PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO

Além das proibições já regulamentadas, será proibido o estacionamento nas seguintes vias:

Das 6h de sábado (12/07) às 12h de domingo (13/07):

– Rua Francisco Otaviano, lado esquerdo, no trecho entre a Av. Vieira Souto e a Av. Nossa Senhora de Copacabana;

– Av. Nossa Senhora de Copacabana, lado esquerdo, a partir da Rua Figueiredo de Magalhães até a Av. Princesa Isabel.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

* Pedestres: devem realizar as travessias nos locais indicados pela sinalização de orientação ou pelos orientadores da meia maratona;

* Respeitar os locais de proibição de estacionamento;

– Estar atento às orientações dos agentes de trânsito e de toda sinalização implantada na área;

– Motoristas: recomenda-se evitar circular pela região da corrida. Em função da quantidade de vias interditadas, as condições de circulação estarão alteradas durante toda a manhã de domingo.