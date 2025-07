Canil Municipal de Sorocaba estará de portas abertas para adoção responsável de cães e gatos neste sábado (12) – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), abrirá, neste sábado (12), das 9h às 13h, o Canil Municipal. As famílias terão a oportunidade de conhecer os animais resgatados pela Seção de Proteção e Bem-Estar Animal, entre cães e gatos, em sua grande maioria vítimas de maus-tratos, que estão a espera de um novo lar.

O objetivo do evento é incentivar a adoção responsável de cães e gatos que vivem na unidade municipal. Todos os pets disponíveis para adoção são vacinados, castrados e microchipados.

Para adotar um animal de estimação, o morador precisa apresentar documento pessoal com foto e comprovante de endereço recente, além de passar por uma entrevista com os profissionais da Sema, relacionada ao bem-estar dos animais, como, por exemplo, se existe outro pet na residência ou, ainda, a respeito do espaço destinado ao animal no imóvel e também condições com os cuidados necessários com o novo integrante da família.

Importante salientar que adotar cão ou gato é assumir uma responsabilidade e jamais pode ser uma ação por impulso, pois os tutores precisam garantir o cuidado necessário a esses animaizinhos por toda a vida. Um cão, por exemplo, pode viver mais de 15 anos, ou seja, ele vai precisar da atenção do seu tutor por muito tempo, como receber carinho, cuidados veterinários, além da necessidade de brincar e passear.

O Canil Municipal está localizado na Rua Rosa Maria de Oliveira, 345, ao lado do Instituto Humberto de Campos, no Jardim Zulmira, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3202-8006 ou pelo WhatsApp: (15) 99104-4258. Os munícipes também podem conhecer animais disponíveis para adoção na rede social da campanha Divulga Pet: @divulgapetsorocaba.