Apresentação musical “Encontro de Almas” é atração gratuita na Biblioteca Municipal de Sorocaba no dia 18 de julho – Agência de Notícias

A população poderá conferir gratuitamente, no dia 18 de julho, às 14h, a apresentação musical “Encontro de Almas”, do projeto “A Pele de Neto”, de autoria do artista Neto Rocha, na Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”, localizada no Alto da Boa Vista.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), a programação faz parte das atividades elaboradas com o intuito de aproximar, ainda mais, a população desse equipamento cultural, que possui um rico acervo, bem como incentivar o acesso à leitura, com propostas artísticas e lúdicas.

A iniciativa, que já passou por diversas bibliotecas públicas do interior paulista, proporcionará aos presentes uma imersão às canções de autoria de Neto Rocha, como “Amor” e “Fantasias de Verão”, lançadas como singles entre 2023 e 2024, além de sucessos que já estiveram presentes em festivais, como “Amor é Cuidado”. O cantor também interpretará canções de Milton Nascimento, Lô Borges, Nana Caymmi e fará a leitura de poesias de Adélia Prado, Guimarães Rosa, Leminski, entre outros poetas.

Nascido no interior de São Paulo, Neto Rocha aprendeu tocar violão aos 10 anos, de forma autodidata, e logo depois iniciou os estudos do instrumento no Conservatório Municipal de Tatuí. Em 2005, deu início à carreira profissional com o lançamento do disco “Três Reis Magos”, da banda Novos Gatos do Trovão, no Rio de Janeiro (RJ), onde morou por oito anos. Lá também concluiu a formação profissional em teatro, pela Casa das Artes de Laranjeiras (CAL). Em 2012, em São Paulo, finalizou a pós-graduação em teatro musical e participou de musicais, como “Nuvem de Lágrimas”, inspirado em canções de Chitãozinho e Xororó. Já em 2023, criou o projeto “A Pele de Neto”, com canções escritas como parte da ressignificação dos 20 anos de carreira.

A apresentação é gratuita e aberta a todos. A Biblioteca Municipal está localizada na Rua Ministro Coqueijo Costa, 180, no Alto da Boa Vista, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Mais informações pelo telefone: (15) 3228-1955.