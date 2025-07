Alunos das oficinas da Fundac participam de visitas educativas – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Nos dias 7 e 8 de julho, Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba (Fundac) promoveu visitas técnicas e educativas com os alunos das oficinas socioeducativas da instituição. As ações integraram atividades de formação voltadas ao fortalecimento da cidadania e ao acesso a espaços educativos e culturais.

Na terça-feira, 7, 13 crianças participaram de uma visita ao Projeto Tamar, acompanhadas pelas técnicas Priscila e Mariana, pelo professor de teatro Rodrigo e pela monitora Sara. O objetivo da atividade foi promover a educação ambiental com foco na conscientização sobre preservação e proteção ambiental, com destaque para a reabilitação de tartarugas marinhas e práticas de pesca sustentável.

“A escolha do projeto se deu por sua relevância na educação ambiental e por sua conexão direta com a realidade local de Ubatuba. Durante a visita, as crianças interagiram com a monitora, demonstrando interesse e participação nas explicações”, explicou a assessora de projetos da Fundac, Raniere Nogueira.

Já na quarta-feira, 8, 16 crianças da oficina de desenho da sede da FUNDAC participaram de uma visita técnica a museus na cidade de São Paulo. A atividade foi organizada pelo psicólogo Márcio Nascimento, referência na oficina, com apoio da assessora técnica e outros três técnicos da instituição.

O roteiro incluiu o Museu Catavento, voltado à divulgação científica, e o Museu da Língua Portuguesa, que destaca o idioma e a cultura brasileira. A proposta buscou proporcionar aos adolescentes uma vivência prática e interativa em ambientes reconhecidos nacionalmente, com conteúdos relacionados à ciência, história, arte, linguagem e criatividade — temas presentes nas oficinas.

“As visitas também contribuíram para o acesso a bens culturais e educativos, fortalecendo a missão institucional da FUNDAC de promover, além da proteção e acolhimento, o desenvolvimento integral dos atendidos”, complementou Raniere.

Ao fim das atividades, a instituição recebeu manifestações de pais e responsáveis, agradecendo pelo cuidado e comprometimento da equipe.