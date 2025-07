Sine Móvel registra aumento de 115% nos encaminhamentos para vagas de empregos no 1º semestre de 2025 – Agência de Notícias

O Sine Móvel, unidade itinerante do Sine Municipal de Sorocaba, ligado à Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), da Prefeitura de Sorocaba, registrou aumento de 115,12% nos encaminhamentos para vagas de empregos na cidade no primeiro semestre de 2025, em relação ao mesmo período no ano passado. O número de encaminhamentos saltou de 410 no primeiro semestre de 2024, para 882 nos primeiros seis meses deste ano.

Somente no primeiro semestre de 2025, foram 1.339 pessoas atendidas pelo Sine Móvel, número 83,17% maior do que se comparado com o mesmo período de 2024, quando foram atendidas 731 pessoas em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Esses dados foram coletados a partir de um estudo realizado pela equipe técnica da Sert.

Ainda, o número de atendimentos realizados pela unidade itinerante do Sine, de janeiro a junho deste ano, supera a quantidade de atendimentos durante todo o ano de 2024.

De acordo com o secretário de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional, Péricles Régis, o Sine Móvel tem contribuído para facilitar o acesso da população a serviços de empregabilidade. “O Sine Municipal tem levado oportunidades diretamente aos bairros, principalmente em regiões mais afastadas dos centros urbanos, o que amplia o alcance das políticas públicas de trabalho”, destaca.

Como funciona o Sine Móvel

Conhecida como Sine Móvel, a unidade móvel é uma extensão do Sine Municipal, que percorre diferentes bairros da cidade, com o objetivo de aproximar os serviços de intermediação de mão de obra dos moradores, especialmente em regiões com menor acesso a equipamentos públicos.

Entre os serviços oferecidos gratuitamente estão: cadastro para vagas de emprego, consulta de oportunidades, encaminhamento para entrevistas, atualização de dados cadastrais, além do atendimento a empresas e da oferta de informações sobre cursos de qualificação profissional. Os atendimentos são realizados por servidores da Secretaria, de forma individualizada.

A agenda do Sine Móvel é atualizada e publicada diariamente no site oficial da Prefeitura de Sorocaba.