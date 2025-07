São José inicia pré-conferências da Mulher nesta sexta

Cláudio Souza





A Prefeitura de São José dos Campos iniciará, nesta sexta-feira (11), as pré-conferências preparatórias para a 3ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres. Serão três encontros, com 100 inscritos em cada.

A primeira pré-conferência será nesta sexta, das 8h às 12h, no Cefe (Centro de Formação do Educador), em Santana, na região norte. Confira a programação completa abaixo.

Para participar da conferência no próximo dia 26 de julho, é necessário que o munícipe tenha comparecido a pelo menos uma pré-conferência.

Mais conquistas

Nas três pré-conferências, a palestra será ministrada pela psicóloga Aline Conegundes Riba, doutoranda do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) e mestre em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP.

Ela fornecerá informações sobre o tema da conferência, que é “Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas”.

Também explicará os quatro eixos temáticos, que são:

• Governança, instituições e participação popular para a garantia dos direitos das mulheres

• Enfrentamento de todas as formas de violência contra a mulher

• Autonomia financeira como estratégia para a igualdade

• Políticas de saúde integral da mulher

Eixos temáticos e delegados

Após a palestra, os inscritos serão divididos, com 25 participantes em cada eixo temático, de acordo com a preferência manifestada quando fizeram as inscrições.

De cada eixo sairão propostas e delegados eleitos para a conferência do dia 26 de julho.

Serviço

Programação das pré-conferências:

Data: Nesta sexta-feira (11 de julho)

Horário: Das 8h às 12h

Local: Cefe (Centro de Formação do Educador), localizado na avenida Olivo Gomes, 250, em Santana, na região norte

Data: Neste sábado (12 de julho)

Horário: Das 8h às 12h

Local: Casa do Idoso Centro (rua Euclides Miragaia, 508)

Data: 19 de julho (sábado)

Horário: Das 8h às 12h

Local: Casa do Idoso Sul (avenida Andrômeda, 2.601, no Bosque dos Eucaliptos)

Período de inscrições: De 14 a 18 de julho

Quem pode se inscrever: Mulheres com mais de 16 anos e servidoras municipais que atuam na rede de apoio social e proteção às mulheres

Vagas: 100, sendo 25 para cada um dos quatro eixos temáticos

Como se inscrever: Pelo link



