São José fica com ouro no tênis após irregularidade de atleta rival

Nei José Sant’Anna





Esporte e Qualidade de Vida

São José dos Campos foi declarada campeã do tênis feminino nos 67º Jogos Regionais após a comprovação da participação irregular de uma atleta da equipe de Campos do Jordão. A decisão, tomada na manhã desta quinta-feira (10) pela Junta de Justiça Desportiva, segue o regulamento da competição, que proíbe atletas federados de defenderem municípios diferentes no mesmo ano.

A irregularidade envolve a tenista Andrea Carolina Benitez, de 39 anos, que atuou por Campos do Jordão na final contra São José dos Campos, disputada nesta quarta-feira (9), vencida pelas jordanenses por 2 jogos a 1. A atleta participou das partidas de simples e também das duplas.

No entanto, conforme apontado pela delegação joseense, Andrea defendeu o São Paulo Futebol Clube em três partidas oficiais do Campeonato Interclubes da Federação Paulista de Tênis, nos dias 30 de junho e 3 de julho — datas que confirmam o vínculo federativo da jogadora no período vedado pelo regulamento dos Jogos Regionais.

Os artigos 51 e 53 preveem punição para atletas e municípios que infringem o regulamento. No período de 1º de abril a 31 de dezembro, o atleta não pode representar outro clube ou município em competições federativas se quiser atuar pelos Jogos Regionais.

A denúncia de São José dos Campos foi acolhida, com base em provas documentais disponíveis no site oficial da Federação Paulista de Tênis, o que levou à confirmação da infração.

Com isso, Campos do Jordão foi eliminado da competição feminina de tênis e perdeu todos os pontos conquistados. A atleta Andrea Benitez foi punida com 12 meses de suspensão, a pena máxima prevista para esse tipo de infração.

Durante o julgamento, a delegação de São José reforçou que não havia qualquer acusação direta ao município de Campos do Jordão, que, inclusive, admitiu não saber da situação irregular da jogadora.

Para São José dos Campos, o episódio reforça a necessidade de cumprimento das regras. “O que existe é um regulamento, e ele deve ser respeitado”, declarou o representante da delegação joseense, Luiz Fábio Miranda de Carvalho.



