RioFilme abre inscrições para edital com o maior investimento da história – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A RioFilme começa a receber, a partir desta quarta-feira (9/7), as inscrições das propostas que concorrerão ao maior investimento da história da empresa municipal desde a sua criação em 1992. Serão investidos R$ 100 milhões nos segmentos de Desenvolvimento, Produção e Distribuição de filmes e séries realizados por produtoras cariocas. A iniciativa faz parte do planejamento estratégico da RioFilme, em que um de seus objetivos é atrair mais investimentos de terceiros, potencializando os valores já disponibilizados pela Prefeitura do Rio. Os recursos a serem investidos são provenientes do acordo regional firmado entre a RioFilme e o Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, em dezembro do ano passado, e ratificado a partir de um acordo de cooperação técnica alinhado com a Agência Nacional de Cinema (Ancine).

– A abertura das inscrições desses editais representa mais do que um aporte financeiro ao setor: é a reafirmação do compromisso da Prefeitura do Rio com o desenvolvimento sustentável da indústria audiovisual. Agimos com responsabilidade, planejamento e metas claras para impulsionar todos os elos da cadeia produtiva — da formação à exibição, da diversidade à inovação. Os recursos públicos aqui investidos são instrumentos de transformação econômica, social e simbólica. Seguiremos firmes na missão de consolidar o Rio de Janeiro como polo estratégico internacional do cinema e do audiovisual, gerando emprego, renda, autoestima e pertencimento para nossa população – disse o diretor-presidente da RioFilme, Leonardo Edde.

Em contrapartida à parceria do Governo Federal, a Prefeitura já investiu em 2025, por meio da RioFilme, o valor de R$ 31,1 milhões no setor, concluindo a contratação de 96 projetos, que contemplam produção, distribuição, cash rebate, curtas, webséries, jogos eletrônicos, cineclubes e mostras e festivais. Os editais e linhas de ação desta fase do Programa de Fomento ao Audiovisual Carioca 2025 foram construídos respeitando o regramento do FSA, que determina que todos os projetos tenham potencial de retorno financeiro para o FSA. Os recursos serão distribuídos da seguinte forma:

– R$ 8 milhões para Distribuição de Longa-Metragem – divididos entre 11 projetos de até R$ 1 milhão (sendo no mínimo cinco projetos de R$ 1 milhão e seis projetos de R$ 500 mil)

– R$ 59 milhões para Complementação ou Produção de Longa-Metragem de Ficção e Animação a serem distribuídos: R$ 39 milhões para filmes com orçamento acima de R$ 5 milhões (no mínimo 12 projetos que receberão até R$ 4 milhões) e R$ 20 milhões para filmes com orçamento de até R$ 5 milhões (mínimo de dez projetos que receberão até R$ 2.5 milhões)

– R $16 milhões para Complementação ou Produção de Série de Ficção e Animação distribuídos entre seis projetos com até R$ 4 milhões

– R$ 12 milhões para Complementação ou Produção de Documentário para Cinema, TV e Streaming, distribuídos entre 12 projetos que receberão até R$ 1.250 milhão

– R$ 5 milhões para Desenvolvimento de Projetos para Cinema, TV e Streaming distribuídos da seguinte forma: R$ 1.5 milhão para longas-metragens de ficção (R$ 250 mil para seis projetos); R$ 1.5 milhão para séries de ficção (R$ 250 mil para cinco projetos); R$ 1 milhão para longas, telefilme e séries de Animação (R$ 250 mil para quatro projetos) e R$ 1.250 milhão para longas, séries e telefilmes de documentário (R$ 250 mil para cinco projetos).

A RioFilme já está em tratativas junto à Secretaria Municipal de Cultura para incluir na Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) os editais não retornáveis tradicionalmente lançados pela empresa, como: Apoio a Mostras e Festivais, Cineclubes, Curtas Metragens/Webséries e Jogos Eletrônicos. A expectativa da RioFilme é de que possa anunciar no segundo semestre a segunda parte do seu Programa de Fomento, contemplando esses segmentos.

Para ler os editais do Programa de Fomento ao Audiovisual Carioca 2025 na íntegra, basta acessar o site da RioFilme. As inscrições ficarão abertas até as 18h do dia 27 de agosto e poderão ser feitas no endereço aqui.

Escuta ativa – Participação da sociedade na Consulta Pública

O Anúncio do Programa de Fomento ao Audiovisual Carioca 2025 ocorreu no dia 29 de maio. Em seguida, no dia 2 de junho, os editais entraram em Consulta Pública até o dia 22 de junho. Durante o período, a RioFilme recebeu 180 contribuições, sendo 74 por parte de entidades representativas do setor, 49 de pessoas físicas e 57 de empresas. Após análise detalhada de todas as sugestões recebidas durante a Consulta Pública, a RioFilme acatou parcial ou totalmente 40% das contribuições. Entre as contribuições incorporadas ao programa destacam-se:

– Aumento do peso dos critérios artísticos na pontuação dos projetos inscritos na linha Longa-Metragem com Orçamento até R$ 5 milhões do edital de Complementação ou Produção de Longa-Metragem de Ficção/Animação e no Edital de Complementação ou Produção de Documentário para Cinema, TV/Streaming

– Admissão de inscrição de propostas com orçamento total mínimo inferior a R$ 5 milhões, e revisão da proporção entre investimento próprio e o solicitado ao FSA, de modo a contemplar uma variedade maior de projetos de diferentes portes inscritos no Edital de Produção de Séries de Ficção/Animação

– Aumento do teto de investimento por proposta no edital de Complementação ou Produção de Documentário para Cinema, TV/Streaming

– Aumento do número de propostas de Desenvolvimento de Projetos de Documentário no Edital de Desenvolvimento de Projetos para Cinema, TV ou Streaming

– Admissão de Propostas de distribuição própria na Linha de Ação: aporte até R$ 500 mil do Edital de Distribuição de Longa-Metragem

– Revisão das regras de investimento em P&A pelo proponente na Linha de Ação: aporte até R$ 500 mil do Edital de Distribuição de Longa-Metragem, de modo a contemplar o acesso ao edital por empresas distribuidoras de menor porte

As políticas públicas de investimento no setor, construídas com escuta ativa junto à sociedade e à indústria audiovisual carioca, já estão se revertendo em excelentes resultados. No primeiro trimestre deste ano, a produção cinematográfica carioca foi responsável por 80% do market share (participação no mercado) do cinema brasileiro, impulsionado pelos sucessos “Ainda Estou Aqui” e “Auto da Compadecida 2”, este último realizado com recursos da RioFilme. Um sucesso que resultou em um aumento de 7% no público do cinema brasileiro em relação ao mesmo período de 2024.