Prefeitura de Sorocaba vai recorrer da decisão judicial a respeito da transferência do elefante Sandro ao santuário – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria Jurídica (SAJ), vai recorrer da decisão judicial a respeito da transferência do elefante Sandro, do Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros” para o Santuário de Elefantes Brasil (SEB), localizado na Chapada dos Guimarães (MT).

A decisão de recorrer na Justiça, que foi tomada nesta quinta-feira (10) pelo prefeito Rodrigo Manga, tem como base o parecer técnico dos profissionais que atuam no Zoo de Sorocaba, incluindo a solicitação de adequações para melhorias no recinto, com o intuito de garantir o bem-estar do elefante, que é bem cuidado no “Quinzinho de Barros”, onde vive desde 1982. Além disso, a transferência apresenta elevado risco para o animal, já que a distância entre Sorocaba e o santuário no MT é de mais de 1.400 km, sendo necessários, pelo menos, dois dias de viagem.

Um dos animais mais queridos do “Quinzinho de Barros”, Sandro era animal de circo até ser transferido para o Zoo. Atualmente, é considerado um animal idoso, recebendo cuidados especiais da equipe técnica do Zoológico. Na natureza, estima-se que um elefante possa viver, em média, 40 anos. Já, em cativeiro, 60 anos, pois, nesta condição, a expectativa de vida é sempre maior, já que os animais têm acompanhamento diário, cuidados médicos, alimentação controlada, além de não ter predadores.

Com 56 anos de existência, o Zoológico de Sorocaba é considerado um dos mais completos da América Latina. Além do lazer, o parque vem desempenhando, ao longo desses anos, um importante trabalho de conservação, pesquisa, bem-estar animal e educação ambiental, que são as cinco funções de um zoológico moderno.