Prefeitura de Nova Iguaçu define esquema de trânsito para a Festa do Aipim

A Prefeitura de Nova Iguaçu definiu o esquema de trânsito para a 16ª edição da Festa do Aipim, que acontece entre esta sexta-feira (11) e domingo (13), em Tinguá. A exemplo dos anos anteriores, quem for ao evento não poderá acessar o local utilizando meio de transporte próprio ou mesmo carros de aplicativo. Um estacionamento gratuito, a cerca de um quilômetro do local da festa, estará disponível para os visitantes, que também poderão fazer o traslado até o centro de Tinguá sem qualquer custo.

Os ônibus irão transportar o público de um ponto ao outro, com partidas a cada dez minutos. A circulação será feita sempre dentro do horário oficial da festa. Na sexta-feira (11), o evento começará às 18h e terminará à meia noite. No sábado (12), vai das 10h à meia-noite. Já no domingo (13), a festa terá início às 10h e encerrará às 23h.

“Para evitar congestionamentos na Estrada Federal de Tinguá por causa da Festa do Aipim, faremos o bloqueio do trânsito um quilômetro antes da ponte. Nossas equipes estarão prontas para auxiliar os visitantes no estacionamento e também no traslado até o centro de Tinguá”, explica o secretário de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, Leonardo Callijão.

A Festa do Aipim é organizada pela Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio das secretarias municipais de Governo (SEMUG), de Cultura (SEMCULT), de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEMDETTUR) e da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), com o apoio das secretarias de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana (SEMTMU), de Ordem Pública (SEMOP) e de Defesa Civil (SMDC). Realizada desde 2003, a festa foi declarada, em abril deste ano, Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro.

Gastronomia, arte e cultura

Mais do que um evento gastronômico, que reúne o melhor da culinária da região, tendo o aipim como ingrediente principal das mais variadas receitas, a Festa do Aipim se destaca também pela valorização da arte e cultura da cidade.

“A Festa do Aipim é resistência cultural, alegria coletiva e o orgulho de ser iguaçuano. Participar dela é reviver histórias, criar novas memórias e celebrar o que há de mais autêntico na Baixada Fluminense. Para quem sente essa conexão, cada edição da festa é um reencontro com suas raízes e um momento de puro prazer em ver a cultura sendo valorizada”, disse o músico Beto Sousa, que levará ao público seu forró pé de serra no domingo (13). “Que a Festa do Aipim continue por muitas gerações, levando o sabor e o afeto de Nova Iguaçu para sempre adiante”.

Um dos grupos mais conhecidos da cidade, o Pimenta do Reino estará presente mais uma vez na Festa do Aipim. Para o vocalista Daniel Guerra, tocar no festival é sempre um momento especial para a banda de forró.

“É muito bom existir eventos que contemplem uma cultura local. O aipim faz parte de Tinguá, é cultivado em diversos sítios da região. Não podemos esquecer esta cultura. Não é só entretenimento, existe um conceito por trás disso que é a colheita do aipim numa região onde ele é muito plantado. Nós, do Pimenta do Reino, temos um carinho muito especial por Tinguá. Eu já tive sítio lá e pretendo, um dia, voltar a viver na região”, revela o cantor.