PM faz ação contra o crime organizado em Teresópolis

A Polícia Militar (PM), em ação conjunta com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) , prendeu um dos principais traficantes da região serrana do Rio, Carlos Eduardo Santos da Silva, o Gorila. A prisão foi feita em um hotel em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense,

A Justiça expediu 25 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão contra integrantes da facção criminosa Comando Vermelho com atuação em Teresópolis, investigados pelos crimes de homicídio e associação para o tráfico.

A ação foi realizada pelos Batalhões de Operações Policiais Especiais, do Choque e de Ações com Cães, em conjunto com o Ministério Público, e teve como objetivo cumprir mandados de prisão contra integrantes da maior facção do estado. Três pessoas foram presas.

Os agentes atuaram nas comunidades do Sapo, Corte 8 e Santuário, no Complexo da Mangueirinha, na localidade do Dique, em Caxias, e no bairro Jardim América, na zona norte do Rio. O segundo detido é apontado como gerente do tráfico na comunidade da Mangueirinha. Contra o terceiro havia um mandado de prisão em aberto.

“Esta operação é resultado de um trabalho de inteligência integrado e representa duro golpe na estrutura financeira e operacional de uma das principais facções criminosas do estado”, afirmou o secretário da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira.

As diligências foram realizadas em mais de um ano de monitoramento pelo MPRJ. Nesse período, as investigações permitiram a realização de prisões e apreensões que enfraqueceram significativamente a atuação do Comando Vermelho em Teresópolis, na região serrana. Foram apreendidos mais de 100 kg de cocaína, veículos e diversas armas — incluindo um fuzil AK-47 Kalashnikov — além de cerca de R$ 50 mil em espécie. Ao menos sete integrantes da facção foram presos ao longo das investigações.

